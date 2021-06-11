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11 июня 2021, 20:01

В День России жителей Свердловской области ждут на ярмарках

ярмарка

Больше всего ярмарочых площадок традиционно будет работать в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

12 и 13 июня жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

В этот раз покупателей будут ждать в 11 городах, двух посёлках и одном селе Среднего Урала. Полный список площадок публикуем ниже:

  • Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00;
  • Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Для всей семьи" (5 и 6 июня);
  • посёлок Левиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 13 июня), а также на ул. Ленина, 45/2 (до 15 июня), ул. Серова, 22 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
  • Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка и на площади Ленина "День России" (12 июня);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль);
  • Кушва (земельный участок по ул. Союзов) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (12-14 июня);
  • Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (12 и 13 июня с 9:00 до 17:00);
  • Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (13 июня);
  • посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (12 и 13 июня);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (12 июня с 9:00 до 17:00);
  • село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (13 июня с 11:00 до 15:00);
  • Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК.

Областная газета Свердловской области

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