Куда идут работать свердловские подростки?

Чаще всего подростки устраиваются курьерами или доставщиками. Фото: Галина Соловьёва.

Лето – пора, когда многие подростки решают не только отдохнуть, но и провести время с пользой и немного подзаработать. Часть ребят предпочитает искать работу через Интернет и объявления, другие обращаются на молодёжные биржи труда или в службу занятости. Более 1 400 свердловских подростков, по данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уже трудоустроились на летний период.

Работа – для каждого

Ежегодно на работу в летнее время в Свердловской области устраивается примерно 21 тысяча подростков. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, в 2020 году официально подзаработать летом смогли всего 12 тысяч ребят – в нынешнем году это число должно вырасти до 17 тысяч.

Работы по благоустройству и озеленению участков возле жилых домов и детских площадок, посадка и прополка, набор текстов, фасовка товаров, подсобные работы – все эти виды деятельности доступны для трудоустройства подростков. Также молодые энтузиасты могут подработать курьерами, архивариусами, гардеробщиками, лаборантами. Специалисты по подростковому трудоустройству отмечают, что летняя подработка позволяет детям не только заработать денег, но и фактически получить урок по профориентации.

– Многие ребята идут просто попробовать себя в той или иной специальности, – рассказывает заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. – Мы рассказываем подросткам, как правильно выбрать специальность на рынке труда, говорим, что востребовано и где получить эту работу.

Каждый свердловский подросток в 2020 году в среднем получил 4 500 рублей, однако кто-то заработал и 15 000 рублей – всё зависит от времени и объёма работы. Деньги, получаемые подростком, состоят из зарплаты, которую платит работодатель, и финансовой поддержки от службы занятости. Сумма берётся из средств, выделенных бюджетом Свердловской области на финансирование подростковой занятости – в этом году она составила 48 миллионов.

Только официально

Чтобы обезопасить ребёнка во время летней подработки, важно всегда заключать трудовой договор с работодателем.

– Не надейтесь на слова, уговоры и обещания – всё должно быть чётко зафиксировано и формализовано на бумаге, – отмечает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – Это повышает шанс, что работодатель будет выполнять требования закона о труде несовершеннолетних, который налагает более высокие требования.

Также специалисты настаивают на том, чтобы родители помогали подросткам в чтении юридических документов и подписывали своё согласие на то, чтобы их ребёнок работал у данного работодателя.

Деятельность подростков требует особых временных и рабочих условий. Согласно Трудовому кодексу России, ребята от 14 до 15 лет могут работать четыре часа в день, от 15 до 16 лет – пять часов, а подростки постарше – семь часов. Кроме того, важно, чтобы для несовершеннолетнего были обеспечены такие условия труда, в которых не будет причиняться вред его физическому и психическому состоянию.

– Мы несём полную ответственность за предлагаемые подросткам временные работы, контролируем их и работаем в плотном взаимодействии с работодателями в этом вопросе, – уверяет Наталия Бордюгова.

КСТАТИ Несмотря на то, что трудоустроиться через службу занятости может каждый, подростки в трудной жизненной ситуации имеют приоритет перед остальными. В 2020 году через временную занятость на Среднем Урале прошли 189 сирот, 192 находящихся под опекой подростка, 39 воспитанников домов-интернатов, 2 603 ребёнка – из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 10 детей – из семей, потерявших кормильца, 271 ребёнок – из числа состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, и 80 находящихся на внутришкольном учёте. Особая категория – дети-инвалиды, которые могут работать только с разрешения врача.

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