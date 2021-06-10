Общегородской выпускной в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва

Предполагалось, что общегородской выпускной состоится в "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 июня. Фото: Павел Ворожцов.

Без праздника могут остаться 3,5 тысячи юных екатеринбуржцев. Из-за неутешительной статистики по коронавирусу общегородской выпускной оказался под угрозой срыва.

Предложение отказаться от массового мероприятия озвучили представители Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщает региональный оперштаб. Во вторник санврачи представили новую статистику: за неделю заболеваемость на Среднем Урале выросла на 5% (за сутки подтвердили 112 случаев COVID-19).

"Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее", - прокомментировал данное предложение первый замгубернатора Александр Высокинский.

Добавим, предполагалось, что общегородской выпускной состоится в "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 июня (в этот же день в городе проходит Ural Music Night). На сегодняшний день согласованы певец МОТ и шоумен Тимур Родригез. Ранее также сообщалось, что мероприятие посетят более 7 тысяч человек.