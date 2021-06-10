Утверждены зоны охраны здания Уставного суда Свердловской области

В Екатеринбурге утверждены зоны охраны «Здания бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири». Сегодня там располагается Уставный Суд Свердловской области.
Приказ №155, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации региона, выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Документом устанавливаются зоны охраны здания, расположенного по адресу ул. Пушкина, 19.
Ранее "Областная газета" сообщала, что глава региона Евгений Куйвашев внёс изменения в областной Устав. Согласно поправкам, Уставный суд в регионе прекратит свою работу с 1 января 2023 года.