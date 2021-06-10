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10 июня 2021, 20:15

Утверждены зоны охраны здания Уставного суда Свердловской области

Уставный суд Свердловской области

Уставный суд Свердловской области прекратит работу с 2023 года. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге утверждены зоны охраны «Здания бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири». Сегодня там располагается Уставный Суд Свердловской области.

Приказ №155, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации региона, выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Документом устанавливаются зоны охраны здания, расположенного по адресу ул. Пушкина, 19.

Фото: документ

Ранее "Областная газета" сообщала, что глава региона Евгений Куйвашев внёс изменения в областной Устав. Согласно поправкам, Уставный суд в регионе прекратит свою работу с 1 января 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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