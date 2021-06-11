Стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу, автобусы с валидаторами и обновление больницы в Качканаре: главное в номере за 11 июня

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером газеты.

Сегодня открывается долгожданный чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на целый год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе ив Санкт-Петербурге. Именно в Северной столице начнёт свой путь и сборная России, которая символично сыграет свой первый матч против Бельгии в государственный праздник, 12 июня. Ждём ещё одно чудо от команды Станислава Черчесова?

В автобусах Екатеринбурга стартовал очередной этап автоматизации оплаты проезда. С 10 июня на 21-м маршруте безналичная покупка билета осуществляется только через стационарные валидаторы, закреплённые на стойках у входа, а за наличные – у водителя. Однако это новшество вызывает массу вопросов и сомнений.

Трагическая новость из посёлка Горный (ЗАТО город Лесной). Там произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 4 Нижнетуринского АТП, который вёз несколько десятков пассажиров. «ПАЗ» на скорости пробил ворота комбината «Электрохимприбор» и наехал на сотрудников предприятия, прибывших на работу. В результате погибли шесть человек, ещё несколько получили травмы разной степени тяжести.

В Качканаре идёт техническое перевооружение городской больницы. Главное медицинское учреждение Качканара обновляется стремительными шагами. Для горбольницы закуплены три новых автомобиля, а также цифровой маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ и эндоскопы. Но более всего медиков и их пациентов радует приобретение компьютерного томографа, ведь ежегодно на КТ в Нижний Тагил направляются сотни качканарцев.

В екатеринбургском клубе «Русская пирамида» в эти дни проходит крупный международный турнир – открытый Кубок Екатеринбурга по русскому бильярду, собравший практически всех сильнейших игроков в этом виде спорта во главе с первыми номерами мужского и женского рейтингов.