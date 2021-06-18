Публикуем список свердловских городов, где 19 и 20 июня пройдут ярмарки

Ярмарки будут работать в 22 муниципалитетах Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 19 и 20 июня, жители Свердловской области смогут приобрести на ярмарках фермерские продукты и непродовольственные товары. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

В этот раз свердловчан ждут ярмарочные площадки по следующим адресам:

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 июня с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 июня с 9:00 до 18:00); Верхняя Тура (перекрёсток улиц Иканина и Машиностроителей) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (19 июня);

(перекрёсток улиц Иканина и Машиностроителей) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (19 июня); Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, ул. Академика Шварца, 17 и площадь 1905 года (19 и 20 июня);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, ул. Академика Шварца, 17 и площадь 1905 года (19 и 20 июня); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Для всей семьи" (19 и 20 июня);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Для всей семьи" (19 и 20 июня); посёлок Левиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября);

(у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 20 июня), а также на ул. Серова, 22 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 20 июня), а также на ул. Серова, 22 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (19 июня), а также "Сабантуй" на площади Ленина, на ул. Ленина, 18 – "Паровозик из Играйкино" и при въезде на городское кладбище – "Троица" (20 июня;)

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (19 июня), а также "Сабантуй" на площади Ленина, на ул. Ленина, 18 – "Паровозик из Играйкино" и при въезде на городское кладбище – "Троица" (20 июня;) Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль); Кушва (земельный участок по ул. Союзов) – универсальная ярмарка (19-20 июня);

(земельный участок по ул. Союзов) – универсальная ярмарка (19-20 июня); посёлок Баранчинский (по ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (20 июня);

(по ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (20 июня); Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (19 и 20 июня с 9:00 до 17:00);

(ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (19 и 20 июня с 9:00 до 17:00); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (19 и 20 июня);

(ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (19 и 20 июня); пгт Белоярский (ул. Ленина, площадь перед зданием РДК, площадь перед зданием администрации Белоярского ГО) – универсальная ярмарка "Летняя" (19 июня с 10:00 до 16:00);

(ул. Ленина, площадь перед зданием РДК, площадь перед зданием администрации Белоярского ГО) – универсальная ярмарка "Летняя" (19 июня с 10:00 до 16:00); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (19 июня с 9:00 до 17:00);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (19 июня с 9:00 до 17:00); Верхотурье (Советская, 1 и К. Маркса, 2) – универсальная ярмарка "Троицкие гуляния" (20 июня с 12:00 до 15:00);

(Советская, 1 и К. Маркса, 2) – универсальная ярмарка "Троицкие гуляния" (20 июня с 12:00 до 15:00); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (20 июня с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (20 июня с 11:00 до 15:00); Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород" (19 и 20 июня с 8:00 до 17:00);

(в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород" (19 и 20 июня с 8:00 до 17:00); Реж (площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (19 июня);

(площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (19 июня); Талица (Молодёжная площадь) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня с 9:00 до 18:00);

(Молодёжная площадь) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня с 9:00 до 18:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК.