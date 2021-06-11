Делегация уральских общественников, журналистов и священнослужителей Екатеринбургской епархии посетила города Северо-Кавказского региона. Фото: Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма.

Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» выступила организатором поездки делегации уральских общественников, журналистов и священнослужителей Екатеринбургской епархии по городам Северо-Кавказского региона. Главной целью поездки было дать представителям уральских СМИ и священнослужителям возможность лучше узнать о мужестве людей, столкнувшихся с проявлениями мирового терроризма. А также ознакомиться с опытом гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сложившимся в Чеченской Республике благодаря деятельности органов власти и представителей общественности.

4 июня делегация посетила город Минеральные Воды, где участники поездки возложили цветы и почтили память майора спецподразделения «Альфа» Дмитрия Животкова, который награждён орденом Мужества (посмертно).

Далее гости с Урала отправились в Будённовск, где 14 июня 1995 года террористы захватили около двух тысяч заложников и удерживали их вместе с больными и врачами в местной больнице. Участники поездки обошли больничные корпуса, возложили цветы в память о погибших сотрудниках спецподразделения антитеррора «Альфа» майоре Владимире Соловове, лейтенанте Дмитрии Рябинкине, лейтенанте Дмитрии Бурляеве и в память о мирных жителях и работниках больницы, ставших жертвами теракта. Участники поездки встретились с бывшей заложницей, мужественной женщиной, заведующей хирургическим отделением будённовской больницы Верой Васильевной Чепуриной. Она вспоминала и рассказывала о тех страшных днях, о выпавших на их долю тяжких испытаниях. Несмотря на всё пережитое, Вера Васильевна по-прежнему работает в больнице.

На следующий день, 5 июля, делегация отправилась в Чеченскую Республику. В Грозном делегацию Свердловской области встретили помощник председателя Общественной палаты Чеченской Республики, член Российского военно-исторического общества по Чеченской Республике Ислам Сайдаев, члены общественных организаций Чеченской Республики: руководитель общественной организации «Наш дом – город Грозный», руководитель проекта «Я вернулся, Мама» Сайпуддин Гучигов, руководитель ветеранской организации Группы Советских войск в ГерманииМуса Ковраев, член штаба Чеченского отделения Союза казаков России и Зарубежья Султан Сааев, ветеран спецоперации «Дунай-68», член Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Сайпи Берсанукаев.

В Грозном уральцы посетили музей памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, внёсшего неоценимый вклад в стабилизацию ситуации в республике, остановившего разгул мирового терроризма в Чеченской Республике и погибшего в результате теракта, и возложили цветы на мемориал в память о нём. Участники поездки прогулялись по улицам чеченской столицы и смогли лично убедиться, насколько ухоженным и безопасным стал Грозный для жителей и гостей города, как он динамично отстраивается и расцветает благодаря верному сыну своего народа, президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В ходе прогулки уральцы посетили мечеть «Сердце Чечни», одну из главных достопримечательностей республики, а также храм Михаила Архангела. Представители Екатеринбургской епархии смогли пообщаться с местными православными священнослужителями, чтобы лично убедиться, что сегодня в Чечне царят гармоничные отношения между представителями различных национальностей и конфессий. Большую работу в этом направлении проводит министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики под руководством Ахмеда Дудаева.

Далее делегация Свердловской области совместно с заместителем министра по физической культуре, спорту и молодёжной политики Исой Ибрагимовым и коллегами из Чеченской Республики посетили мемориальное кладбище Грозного, где возложили цветы у памятника Неизвестному солдату в память о наших дедах разных национальностей, которые вместе сражались за нашу Родину на подступах к Грозному во время Великой Отечественной войны и одержали победу.

Особое впечатление на гостей Чечни произвела встреча с жителями Бамута, которые заботятся о сохранности креста, установленного на месте гибели Евгения Родионова. В Бамуте делегацию встретил и сопровождал глава Бамутского сельского поселения Серноводского муниципального района Чеченской Республики Басхано Джокалаев, члены Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Висханов и Хож-Ахмед Мусаев.

Финалом поездки делегации стало посещение города Беслан в Республике Северная Осетия – Алания. Здесь уральцы почтили память детей, их родителей, педагогов и сотрудников правоохранительных структур, МЧС, спецподразделений антитеррора «Альфа» и «Вымпел», погибших в сентябре 2004 года при освобождении заложников в школе №1.

От лица журналистов, священнослужителей Екатеринбургской епархии, Общественной палаты Свердловской области благодарим за организацию встречи председателя общественной палаты Чеченской Республики ИсмаилаДенильханова, руководителя аппарата общественной палаты ЧР Шамхан Гайрбекова, а также всех, кто встречал и сопровождал нас в поездке по Чеченской Республике, за гостеприимство и тёплое отношение к нашей делегации.