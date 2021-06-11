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11 июня 2021, 15:17

Победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стал свердловчанин

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Он представил проект уникальной экскурсии по чугунолитейному заводу в Сысерти. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Автор уникальной экскурсии по чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Александр Савичев стал победителем II всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Он получил шанс реализовать свой проект «Почувствуй Урал в Сысерти», в том числе при поддержке именитых наставников.

Его авторская экскурсия является комбинированной. Она знакомит гостей с сысертским заводом при помощи технологии дополненной реальности. Экскурсия включает в себя прогулку по зданию музея и виртуальное знакомство с экспонатами. Это позволяет гостям понять устройство этого и других металлургических заводов Урала, основанных в 18 веке.

«Для меня участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» это знакомство и общение с коллегами, экспертами со всей России, которые реализуют в своих регионах интересные показательные практики, рассказывают о инструментах финансирования проектов. Главное – возможность рассказать всей России о своем малом городе Сысерть и его уникальных достопримечательностях», – приводит слова Александра Савичева департамент информационной политики Свердловской области.

Церемония закрытия финала проходила в Нижнем Новгороде, в ней принимал участие гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, без людей и человеческого капитала развить туристическую отрасль нельзя.

«Я благодарна этому замечательному проекту, который помогает нам найти креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, супер интересными и так творчески открывать страну по-новому», — сказала Зарина Догузова.

Как писала «Областная газета», в финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Свердловской области также вышли:

  • Андрей Швачко из посёлка Висим с проектом «Уютный домик»;
  • Сергей Сергеев из Екатеринбурга с проектом включения туристского компонента в обучение волонтёров, которые приедут работать на Универсиаду в Екатеринбург;
  • Андрей Никонов с проектом реконструкции Алапаевской узкоколейной дороги, которая была построена 125 лет назад.
  • Алла Ковтунова с проектом формирования и развития туристского комплекса «Будь как дома», который предполагает разработку готового решения для увеличения турпотока в ГО Богданович;
  • Наталья Ларионова с проектом «Деревня народов и мастеров Урала в Парке сказов», который объединяет объекты культурного показа – крестьянские подворья, чумы и юрты, крепости, детские площадки и беседки, мастерские традиционных ремесел и рестораны, общественные пространства и сувенирные магазины.
Областная газета Свердловской области

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