Победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стал свердловчанин

Он представил проект уникальной экскурсии по чугунолитейному заводу в Сысерти. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Автор уникальной экскурсии по чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Александр Савичев стал победителем II всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Он получил шанс реализовать свой проект «Почувствуй Урал в Сысерти», в том числе при поддержке именитых наставников.

Его авторская экскурсия является комбинированной. Она знакомит гостей с сысертским заводом при помощи технологии дополненной реальности. Экскурсия включает в себя прогулку по зданию музея и виртуальное знакомство с экспонатами. Это позволяет гостям понять устройство этого и других металлургических заводов Урала, основанных в 18 веке.

«Для меня участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» это знакомство и общение с коллегами, экспертами со всей России, которые реализуют в своих регионах интересные показательные практики, рассказывают о инструментах финансирования проектов. Главное – возможность рассказать всей России о своем малом городе Сысерть и его уникальных достопримечательностях», – приводит слова Александра Савичева департамент информационной политики Свердловской области.

Церемония закрытия финала проходила в Нижнем Новгороде, в ней принимал участие гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, без людей и человеческого капитала развить туристическую отрасль нельзя.

«Я благодарна этому замечательному проекту, который помогает нам найти креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, супер интересными и так творчески открывать страну по-новому», — сказала Зарина Догузова.

Как писала «Областная газета», в финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Свердловской области также вышли: