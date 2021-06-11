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11 июня 2021, 16:33

Свердловчанам вручили госнаграды за заслуги перед регионом

Владимир Якушев

Вручение провёл Полномочный представитель Президента России по УрФО Владимир Якушев. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента России по УрФО Владимир Якушев вручил госнаграды жителям Свердловской области. Он назвал этих людей "героями нашего времени".

Указ о вручении госнаград свердловчанам подписал Президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы чествуем людей разных профессий. Это "герои нашего времени". Те, кто стоят у станков, спасают жизни и здоровье людей, занимаются наукой, сохраняют и приумножают культурное наследие. Тех, кто достойно продолжает дела прошлых поколений и ведёт Россию к процветанию. Президент ставит очень амбициозные цели. Но все задачи нам по плечу - особенно с такими земляками, как вы", - сказал полпред Владимир Якушев. 

Орденом Александра Невского за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работунаградили научного руководителя Института иммунологии и физиологии РАН Валерия Черешнева.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехии многолетнюю добросовестную работу получили:

  1. Два сотрудника ООО "Уральские локомотивы" - слесарь-электромонтажник Юрий Ульяновский и токарь Зуфар Загитов.
  2. Сотрудник ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" прессовщик на гидропрессах Алексей Топоров.

За высокие личные показатели в служебной деятельности медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

Фото: скрин с сайта Полпредства УрФО

Почётные звания получили:

"Заслуженный металлург Российской Федерации" - вальцовщик стана холодного проката труб акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" Валерий Кульнев.

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации" - главный дирижёр Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан

"Заслуженный эколог Российской Федерации" - заведующая кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы Уральского государственного лесотехнического университета, Инна Первова. 

Благодарность Президента Российской Федерации получили заместитель генерального директора ОАО "УГМК" Евгений Брагин и руководитель PR-проектов административного отдела "Академии единоборств РМК" Алексей Галанов.

Также госнаграды получили четыре жителя Челябинской области.

Областная газета Свердловской области

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