«ОГ» – больше, чем газета: в редакции прошла встреча с ветеранами издания

Фото Павла Ворожцова

– Мы начали эту традицию несколько лет тому назад и будем продолжать. Перерыв пришлось сделать из-за пандемии. Обязательно надо встречаться и делиться новостями, к которым вы имели и имеете самое непосредственное отношение, потому что вы много лет отдали газете, – отметил, приветствуя гостей, генеральный директор – главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин.

«Областная газета» – одно из крупнейших региональных изданий России. Она осталась единственной полноформатной газетой Свердловской области, да ещё и ежедневной, и это накладывает особую ответственность на журналистов.

По мнению Дмитрия Полянина, все достижения издания – результат труда не только тех, кто сегодня работает в коллективе, но и ушедших на заслуженный отдых ветеранов журналистики.

Ветераны поделились своими воспоминаниями о работе в "Областной газете". Фото: Павел Ворожцов

– В этом году у меня знаменательная дата – 50 лет выпуска с факультета журналистики. Я везучая, потому что всегда попадала в хорошие коллективы. Когда я пришла в «Областную» из военной газеты, в которой отработала 20 лет, возникли определенные трудности. В том издании была одна тематика, здесь – совсем другая. Спасибо коллективу «ОГ», который всегда мне помогал, – поделилась воспоминаниями ветеран редакции Маргарита Литвиненко.

А Галина Курзина попросила, чтобы газету доставляли не только по городским адресам, но и в отдаленные населенные пункты. Дмитрий Полянин вручил всем ветеранам красные «Карты лояльности» «ОГ», дающие право на получение расширенной социальной версии, и пообещал, что с 1 июля 2021 года проблемам с доставкой будет уделяться ещё больше внимания, чем раньше.

Бывшим сотрудникам понравился гимн издания. Фото: Павел Ворожцов

– Хорошо, что вы пришли в редакцию, и рассказали, что газета приходит не всегда. Ровно месяц назад мы встречались с представителями торговых сетей, которые пришли требовать увеличения тиража. Сейчас в киосках газеты разлетаются, как горячие пирожки, – отметил Дмитрий Полянин.

Присутствовавшие на встрече ветераны Валентина Благодарева, Валентина Кадочникова, Маргарита Литвиненко, Клавдия Дмитрина, Галина Курзина, Ада Данилушкина поделились наиболее яркими воспоминаниями о своей работе в «ОГ», посмотрели фотографии с 30-летия издания, отмечавшегося 13 марта 2020 года в Свердловском академическом театре драмы, и оценили гимн газеты, написанный журналисткой Ольгой Кошкиной.

Ветераны получили в подарок "Карты лояльности". Фото: Пвел Ворожцов