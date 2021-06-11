На этих выходных празднование Сабантуя пройдёт в шести муниципалитетах Свердловской области

На этих выходные празднование Сабантуя пройдёт в нескольких городах Свердловской области. На прошлой неделе праздник уже отгуляли в восьми населённых пунктах.
В ближайшие выходные народный праздник окончания весенних полевых работ пройдёт в:
- Арамильском городском округе,
- Реже,
- Краснотурьинске,
- деревне Средний Баяк (Красноуфимский округ),
- деревне Урмикеево (Нижнесергинский муниципальный район),
- посёлке Сабик (Шалинский городской округ).
Первыми праздник отметили в Верхней Пышме, деревнях Уфа-Шигири, Акбаш, Шокурово, Перепряжка, Аракаево Нижнесергинского муниципального района, в Ревде и Серове. Там же все желающие могли поставить прививку от коронавируса.
Напомним, областной Сабантуй (объединённый в этом году с екатеринбургским) пройдёт 26 июня в загородном клубе "Белая лошадь".