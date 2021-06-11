Темы дня

Общество
11 июня 2021, 20:30

На этих выходных празднование Сабантуя пройдёт в шести муниципалитетах Свердловской области

  Анна Митчина
Девушки в нарядах

Гуляния начались ещё на прошлой неделе. Фото: Станислав Савин.

На этих выходные празднование Сабантуя пройдёт в нескольких городах Свердловской области. На прошлой неделе праздник уже отгуляли в восьми населённых пунктах.

В ближайшие выходные народный праздник окончания весенних полевых работ пройдёт в:

  • Арамильском городском округе,
  • Реже,
  • Краснотурьинске,
  • деревне Средний Баяк (Красноуфимский округ),
  • деревне Урмикеево (Нижнесергинский муниципальный район),
  • посёлке Сабик (Шалинский городской округ).

Первыми праздник отметили в Верхней Пышме, деревнях Уфа-Шигири, Акбаш, Шокурово, Перепряжка, Аракаево Нижнесергинского муниципального района, в Ревде и Серове. Там же все желающие могли поставить прививку от коронавируса.

Напомним, областной Сабантуй (объединённый в этом году с екатеринбургским) пройдёт 26 июня в загородном клубе "Белая лошадь".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.06.2021, 21:07 / Общество
По всем епархиям Екатеринбургской митрополии с 12 по 26 июня пройдёт крестный ход
11.06.2021, 20:30 / Общество
На этих выходных празднование Сабантуя пройдёт в шести муниципалитетах Свердловской области
11.06.2021, 20:01 / Общество
В День России жителей Свердловской области ждут на ярмарках
11.06.2021, 19:31 / Общество
Президент РФ подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участков
11.06.2021, 18:45 / Общество
В преддверии Дня России Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам