На этих выходных празднование Сабантуя пройдёт в шести муниципалитетах Свердловской области

Гуляния начались ещё на прошлой неделе. Фото: Станислав Савин.

На этих выходные празднование Сабантуя пройдёт в нескольких городах Свердловской области. На прошлой неделе праздник уже отгуляли в восьми населённых пунктах.

В ближайшие выходные народный праздник окончания весенних полевых работ пройдёт в:

Арамильском городском округе,

Реже,

Краснотурьинске,

деревне Средний Баяк (Красноуфимский округ),

деревне Урмикеево (Нижнесергинский муниципальный район),

посёлке Сабик (Шалинский городской округ).

Первыми праздник отметили в Верхней Пышме, деревнях Уфа-Шигири, Акбаш, Шокурово, Перепряжка, Аракаево Нижнесергинского муниципального района, в Ревде и Серове. Там же все желающие могли поставить прививку от коронавируса.

Напомним, областной Сабантуй (объединённый в этом году с екатеринбургским) пройдёт 26 июня в загородном клубе "Белая лошадь".