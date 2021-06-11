В преддверии Дня России Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам

Госнаграды получили пять человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды пяти уральцам. Церемония прошла в рамках торжественного приёма, посвященного Дню России (отмечается 12 июня).

В первую очередь глава региона поздравил собравшихся в праздником: «В этот день мы чествуем нашу страну с её тысячелетней историей и уникальным наследием. Страну, где в дружбе и согласии живут сотни народов, где крепнут и развиваются национальные традиции и обычаи». Он отметил, что Россия знала не мало бед (войны и экономические кризисы), однако они все были преодолены благодаря трудолюбию, терпению и силе духа российского народа.

Поздравления прозвучали ещё от трёх ярких представителей Среднего Урала: председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой и председателя Общественной палаты Александра Левина, передаёт департамент информполитики региона.

Награды получили: Надежда Жернакова , контролёр продукции цветной металлургии открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

, контролёр продукции цветной металлургии открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Василий Раговский , начальник департамента ООО «Уральские локомотивы» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

, начальник департамента ООО «Уральские локомотивы» – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Илья Скворцов , артист МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» – «Заслуженный артист Российской Федерации»,

, артист МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» – «Заслуженный артист Российской Федерации», Василий Чекасин , начальник государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1» – «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации»,

, начальник государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1» – «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации», Яков Миленький, директор ГАУ СО СШОР «Аист» – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Ранее «Областная газета» сообщала, что полномочный представитель Президента России по УрФО Владимир Якушев вручил госнаграды жителям Свердловской области. Он назвал их «героями нашего времени».

Ознакомиться с программой празднования Дня России-2021 в Екатеринбурге можно тут.