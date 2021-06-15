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15 июня 2021, 10:50

16 июня на «Екатеринбург Арене» запретят продавать алкоголь

Екатеринбург Арена

16 июня на «Екатеринбург Арене» откроется фан-зона «Наши парни». Фото: Алексей Кунилов.

16 июня, в день матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии, в Екатеринбурге введут ограничения на продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии, ограничения на розничную продажу алкоголя в границах улиц Репина – Пирогова – Татищева и на территории стадиона «Екатеринбург Арена» введут в период с 14:00 до 23:00.

В постановлении также прописано, что администрации Верх-Исетского района необходимо обеспечить уборку объектов улично-дорожной сети, прилегающих к стадиону. Чистоту нужно навести до 15:00 и после 23:00. Контроль за исполнением возложен на замглавы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

Напомним, в среду на «Екатеринбург Арене» откроется фан-зона «Наши парни». Помимо просмотра футбола на большом экране посетители смогут встретиться с известными футболистами Дмитрием Сычёвым и Дмитрием Хлестовым и послушать группу Burito. Все подробности тут.

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Областная газета Свердловской области

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