Длинные выходные в Свердловской области будут жаркими

Осадки в ближайшие дни на территории Среднего Урала маловероятны. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать в длинные выходные. В течение трёх дней на большей территории Свердловской области установится жара, а осадки будут маловероятны.

По данным Уральского гидрометцентра, днём 12 июня воздух прогреется до +23... +28 ºС, будет малооблачно, без осадков. Ветер - неустойчивый слабый.

В ночь на 13 июня столбики термометров покажут +8...+13 ºС. Днём воздух прогреется до +25...+30 ºС. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый.

14 июня ночью синоптики прогнозируют +10...+15 ºС, а днём – до +27...+32 ºС. Ветер по-прежнему - неустойчивый и слабый. Ожидается, что ночью будет преимущественно без осадков, днём местами возможен кратковременный дождь

В Екатеринбурге в ближайшие ночи ожидается +11...+13 ºС, и +13...+15 ºС. Днём воздух в эти длинные выходные будет прогреваться до +24...+26 ºС, +26...+28 ºС и +30...+32 ºС соответственно. Все три дня ветер - неустойчивый, слабый, а осадки маловероятны.

Добавим, что ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает, что на территории региона 12-14 июня сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах (4-й и 5-й класс горимости по региональной шкале).

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