Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём России

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поблагодарили уральцев за труд. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили жителей Среднего Урала с Днём России. Они отметили важную роль региона для страны, как в прошлом, так и в настоящем, а также поблагодарили уральцев за труд.

По словам главы региона, этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство гордости за великую и могущественную страну, наполняет ощущением причастности к прошлому и настоящему России и личной ответственности за её будущее. Евгений Куйвашев отметил что регион достойно справился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономическую устойчивость и социальную стабильность.

«Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, активную гражданскую позицию. Именно ваш созидательный настрой и творческая инициатива позволяют региону успешно развиваться, добиваться новых побед в экономике и социальной сфере, росте качества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. С праздником, уральцы. С Днём России!», - сказал Евгений Куйвашев.

Людмила Бабушкина в свою очередь обратилась к жителям региона от лица всех депутатов Законодательного собрания и от себя лично. По её словам, 12 июня – особая дата в новейшей истории российского государства, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию России.

«Благодаря поддержке и трудолюбию уральцев мы успешно реализуем масштабные региональные программы, вносим заметный вклад в развитие национальных проектов. Свердловская область живёт в едином ритме со всей страной, и, вкладывая свои знания и силы в развитие Родины, доказывает, что сила и достоинство государства состоит из успехов и труда её регионов. Дорогие земляки! В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие. С Днём России!» - обратилась к свердловчанам Людмила Бабушкина.

Полные тексты поздравлений опубликованы на первой полосе в свежем номере «Областной газеты».

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