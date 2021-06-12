Евгений Куйвашев вручил паспорта иностранцам и школьникам, а также спел с сотнями уральцев

В Екатеринбурге состоялось празднование Дня России. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июня, в День России, вручил паспорта уральским школьникам и иностранцам, а также спел Гимн России с жителями и гостями Екатеринбурга. Торжественная церемония вручения документов состоялась в мультимедийном парке «Россия – моя история».

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, паспорта из рук главы региона получили 13 школьников и пять граждан иностранных государств. Среди иностранцев была Палма Сегура Крис Малена из Эквадора. Женщина окончила в Москве Российский университет дружбы народов, познакомилась с жителем Екатеринбурга и вышла за него замуж. Сейчас она воспитывает дочку, а когда та подрастёт, планирует устроиться работать по специальности – стоматологом – в одну из свердловских больниц. Ещё один врач, получивший российский паспорт из рук губернатора – Кароматулло Улаев. Он приехал из Таджикистана и работает хирургом в больнице Верхней Пышмы.

По словам Евгения Куйвашева, в многонациональной Свердловской области всегда рады тем, для кого уральские города становятся вторым домом. Власти региона при этом прилагают все усилия, чтобы свердловские школьники и студенты, отучившись, оставались жить и работать на благо родного региона.

В День России в Свердловской области паспорта получают 250 жителей региона, которым исполнилось 14 лет. В течение 2021 года обладателями таких документов станут около 45 тысяч юных уральцев. Гражданами России ежегодно становятся около 7 тысяч человек, переезжающих на Средний Урал. В основном, это специалисты, которые работают в сферах образования, здравоохранения, а также инженеры, рабочие и предприниматели.

После окончания торжественной церемонии глава региона присоединился в Историческом сквере Екатеринбурга к тысячному хору горожан и гостей уральской столицы. Все вместе они исполнили государственный гимн Российской Федерации.

Как писала «Областная газета», ранее Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём России. Он отметил важную роль региона для страны, как в прошлом, так и в настоящем, а также поблагодарили уральцев за труд.