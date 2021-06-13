Ещё 27 миллиардов выделено на погашение ипотеки для многодетных семей

В прошлом году на эти цели были направлено 40,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить ещё 27 млрд рублей. Средства помогут ещё 60 тысячам многодетных семей погасить ипотеку.

Напомним, что ранее Президент России выступил с инициативой помогать семьям, где родился третий и последующие дети после 1 января 2019 года, полностью или частично выплатить ипотеку. Выплата составляет 460 тысяч рублей.

В прошлом году на эти цели были направлено 40,5 млрд рублей. Многодетные родители могли использовать деньги на покупку или постройку индивидуального жилья, приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена ЖСК.

"Льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – заявил в июне на заседании Правительства Михаил Мишустин.