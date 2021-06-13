Темы дня

Общество
13 июня 2021, 12:21

Ещё 27 миллиардов выделено на погашение ипотеки для многодетных семей

Дом на дереве

В прошлом году на эти цели были направлено 40,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить ещё 27 млрд рублей. Средства помогут ещё 60 тысячам многодетных семей погасить ипотеку.

Напомним, что ранее Президент России выступил с инициативой помогать семьям, где родился третий и последующие дети после 1 января 2019 года, полностью или частично выплатить ипотеку. Выплата составляет 460 тысяч рублей.

В прошлом году на эти цели были направлено 40,5 млрд рублей. Многодетные родители могли использовать деньги на покупку или постройку индивидуального жилья, приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена ЖСК.

"Льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – заявил в июне на заседании Правительства Михаил Мишустин.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.06.2021, 13:40 / Общество
График сдачи ЕГЭ не изменится из-за роста заболевших COVID-19
13.06.2021, 13:04 / Общество
Коронавирус подтвердили ещё у 14 723 россиян
13.06.2021, 13:01 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 136 случаев заражения коронавирусом
13.06.2021, 12:21 / Общество
Ещё 27 миллиардов выделено на погашение ипотеки для многодетных семей
13.06.2021, 11:44 / Общество
Поезд-музей Минобороны прибудет на Екатеринбургский вокзал 19 июня