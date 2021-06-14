Евгений Куйвашев поздравил работников миграционной службы с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что только в прошлом году подразделения по вопросам миграции на Среднем Урале предоставили более 1,4 млн госуслуг. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 14 июня, в России отмечают День работника миграционной службы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов этой сферы с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении главы региона, деятельность миграционной службы вносит большой вклад в обеспечение безопасности страны, защиту социально-экономических интересов граждан и сохранение стабильности в обществе.

Губернатор подчеркнул, что только в прошлом году подразделения по вопросам миграции на Среднем Урале предоставили более 1,4 млн госуслуг.

"В минувшем году деятельность службы во многом была подчинена ситуации, складывающейся в связи с пандемией коронавируса. В то время как въезд иностранных граждан на территорию страны и выдача соответствующих документов значительно сократились, сотрудникам пришлось проделать большой объём работы по урегулированию правового положения тех иностранцев и лиц без гражданства, которые в период карантина не смогли покинуть территорию страны", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Глава Среднего Урала поблагодарил работников миграционной службы за добросовестный труд и укрепление экономики региона.

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