В Екатеринбурге определили победительниц конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса"

Победительницей конкурса стала Милада Трепалина из Нижнего Тагила. Фото: Instagram конкурса.

В ТРЦ "Академический" в Екатеринбурге подвели итоги конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса", в котором участвовали 65 красавиц в возрасте от 4 до 38 лет. Победительницей конкурса стала 6-летняя Милада Трепалина из Нижнего Тагила.

Как сообщается на странице конкурса в Instagram, жюри также выбрало победительниц в каждой возрастной категории. Ими стали:

Антонина Лезникова (6 лет), Верхняя Пышма ‒ "Маленькая краса ‒ длинная коса 2021" (длина косы 84 см);

Фото: сайт конкурса

Александра Дуреева (12 лет), Челябинск ‒ "Юная краса ‒ длинная коса 2021" (длина косы 135 см);

Фото: сайт конкурса

Светлана Танцырева (26 лет), Екатеринбург ‒ "Мудрая краса ‒ длинная коса 2021" (длина косы 113 см).

Фото: сайт конкурса

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В 2019 году ‒ Надежда Чумель, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева.

Добавим, что в апреле в уральской столице также выбрали Главную бабушку-2021 года.