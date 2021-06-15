Качканарские «деревяшки» пойдут под снос

Вот в таких домах до сих пор живут качканарцы Фото: Галина Соколова

Закон о комплексном развитии территорий, принятый этой весной в Свердловской области, дал муниципалитетам надежду на избавление от отжившего свой век жилья. В обновлении жилфонда нуждаются все муниципалитеты области, не является исключением и самый молодой город Свердловской области – Качканар. Половина многоквартирных домов в городском округе – это двухэтажные временные дома, возведённые для первостроителей. В народе их именуют «деревяшками».

Наследство

Качканар на днях отметил 64-летие. Так откуда же у столь юного муниципалитета пространные кварталы домов барачного типа? В конце 1950 годов прошлого столетия у горы Качканар шло бурное строительство города и горно-обогатительного комбината. Комсомольцы приезжали на стройку тысячами, на первых порах ютились в шалашах и палатках. Для них и строились ударными темпами (иногда за три-четыре месяца) деревянные дома с комнатами коридорного типа, а в последствии, на 8 или 16 квартир. Разумеется, после шалашей, эти строения молодёжи казались почти дворцами. Предполагалось, что через 30 лет «деревяшки» пойдут под снос и на их месте встанут капитальные каменные многоквартирные дома, но этого не случилось.

Чуть больше 200 деревянных домов «украшают» город и поныне. Всего порядка 20 из них официально признаны аварийными, но говоря по-честному, им всем пора под снос. В квартирах здесь редко найдёшь прямые углы, наружные стены укреплены металлическими стяжками и не защищают от мороза, фундаменты в сквозных трещинах, лаги на подпорках, кровля – сито. В целом несущие конструкции представляют угрозу для жизни и здоровья проживающих там качканарцев. В аховом состоянии жилищ убедился депутат госдумы Антон Шипулин, побывавший недавно в Качканаре.

– Я ткнул пальцем в стену, и у меня палец провалился оттого, что внутри уже одна труха, – поделился впечатлениями депутат.

В программу капремонта общего имущества деревянное жильё столь давней постройки не входит. Жители качканарских «деревяшек» освобождены от взносов за капремонт. Выход один – попасть в программу переселения из аварийного жилья.

Новоселья

Учитывая скудность бюджета, мэрия Качканара признавать «деревяшки» в большом количестве аварийными не имела возможности. А потому в программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, попали единицы. Поэтому ежегодно только 6–8 семей имели возможность праздновать новоселье. Все остальные дома продолжают ветшать.

В этом году к переезду готовятся жители шести аварийных «деревяшек». Они займут квартиры в реконструированном доме №59 в 4-м микрорайоне. На превращение заброшенного общежития в жилой дом из бюджета Свердловской области было выделено более 80 миллионов рублей.

– Дом сдан в эксплуатацию. Сейчас проходят процедуры оформления всех документов, необходимых для переселения, – сообщил глава Качканарского ГО Андрей Ярославцев.

Перспективы

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева администрации Качканарского ГО предстоит разработать план мероприятий по сносу и расселению 200 деревянных домов и войти в пилотный областной проект. Просматриваются варианты малоэтажного строительства, замены инженерных сетей, ремонт межквартальных проездов и благоустройство территории. Проект финансовоёмкий, счёт тут идёт на миллиарды рублей, поэтому реализация программы займёт не одну пятилетку.

– Сейчас перспективы создания пилотного проекта по Качканару изучаются в ключевых министерствах областного правительства. Ни у кого нет сомнения в важности применения механизмов «уральской реновации» в этом городе-труженике. Кардинальное обновление жилищного фонда определит перспективы муниципалитета на ближайшие годы, – сказал депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов.

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Жильцам этого дома повезло – они уже справили новоселья Фото: Галина Соколова