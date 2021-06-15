Темы дня

Общество
15 июня 2021, 15:37

Мигрантам разрешили временно пребывать в России до 30 сентября без санкций

Мигранты

Послабления сделаны ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Александр Зайцев

Президент РФ Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России. Иностранцам позволено оставаться на территории страны без применения к ним санкций до 30 сентября 2021 года.

Глава государства подписал соответствующий документ. «Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как писала «Областная газета», с 2018 года вплоть до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19 лидерами по въезду в Свердловскую область традиционно являлись граждане Таджикистана (более 30%), Киргизии (около 20%), Узбекистана (18%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в 2020 году число прибывающих на Средний Урал иностранцев снизилось более чем на 70%, в 2021 году (по сравнению с 2019-м) - на 50%.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2021, 16:41 / Общество
В возрасте 93 лет скончался советский космонавт Владимир Шаталов
15.06.2021, 15:58 / Спорт
В Екатеринбурге для тренировок перед Универсиадой выделили 17 площадок
15.06.2021, 15:51 / Общество
Свердловчан предупредили об усилении ветра
15.06.2021, 15:37 / Общество
Мигрантам разрешили временно пребывать в России до 30 сентября без санкций
15.06.2021, 15:24 / Экономика
Приток иностранных мигрантов в Свердловскую область сократился на 50% с 2019 года