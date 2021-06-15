Мигрантам разрешили временно пребывать в России до 30 сентября без санкций

Послабления сделаны ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Александр Зайцев

Президент РФ Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России. Иностранцам позволено оставаться на территории страны без применения к ним санкций до 30 сентября 2021 года.

Глава государства подписал соответствующий документ. «Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как писала «Областная газета», с 2018 года вплоть до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19 лидерами по въезду в Свердловскую область традиционно являлись граждане Таджикистана (более 30%), Киргизии (около 20%), Узбекистана (18%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в 2020 году число прибывающих на Средний Урал иностранцев снизилось более чем на 70%, в 2021 году (по сравнению с 2019-м) - на 50%.