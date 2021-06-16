Новые коронавирусные ограничения, выставка «Александр Невский. Судьба России» и приговор по делу о прослушке: самое интересное в номере «Облгазеты» за 16 июня

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером газеты.

В России наблюдается очевидный подъём заболеваемости COVID-19 – вчера в стране, по официальным данным, зарегистрировали 14 185 новых заразившихся. При этом каждые сутки число выздоравливающих остаётся значительно меньше количества новых случаев. В Свердловской области заболеваемость коронавирусом также растёт – вчера в регионе выявили 146 новых случаев, хотя ещё в конце мая эта цифра не достигала и 100. В ряде субъектов России уже вводят новые ограничения, и на Среднем Урале этого тоже не исключают. Журналисты «Облгазеты» попытались узнать, что сейчас будет с крупными мероприятиями в нашем регионе, как станут работать заведения общепита и по какому сценарию развития заболеваемости мы можем пойти.

В минувшее воскресенье в России отмечался День работников текстильной и лёгкой промышленности. В преддверии праздника «Облгазета» поговорила с основательницей и главным исполнительным директором производственной группы компаний «Строчка», председателем комитета по объединению и развитию отрасли лёгкой промышленности Свердловской области Уральской торгово-промышленной палаты Юлией Лопаницыной о том, как предприятия отрасли пережили год пандемии и какие проблемы им приходится решать сейчас.

11 июня в Свердловском областном суде огласили приговор по резонансному делу бывших полицейских Олега Грехова и Артёма Письменного, чьи имена в 2013 году прогремели не только на всю Россию, но и на весь мир. Тогда областное управление ФСБ подтвердило Русской службе Би-би-си информацию о возбуждении уголовного дела в связи с прослушкой телефонных разговоров главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Подробности – в материале «Облгазеты».

В екатеринбургском парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) открылось выставочное мультимедийное пространство «Александр Невский. Судьба России». Экспозиция, посвящённая 800-летию со дня рождения великого полководца, была создана основателем компании Illogic Фабио Каччатори при поддержке Фонда святой Екатерины. О том, что можно увидеть на выставке – в нашем материале.

И напоследок о спорте. Екатеринбургская «Синара» в шаге от того, чтобы спустя одиннадцать лет вернуть себе титул чемпиона России по мини-футболу. После двух матчей финальной серии, которые состоялись на паркете екатеринбургского Дворца игровых видов спорта, «чёрно-белые» ведут в серии со счётом 2 – 0.