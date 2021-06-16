Число безработных в Свердловской области снизилось до 60 тысяч

Тенденция по уменьшению количества безработных наметилась в конце 2020 года. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области сейчас числится 60 тысяч безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы снизился после пиковых значений 2020 года с 5,67% до 2,84%.

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатми областного Заксобрания с годовым отчётом.

Глава Среднего Урала напомнил также, что зарплата в Свердловской области в 2020 году в среднем составила 43 тысячи 154 рубля - +4,9% к уровню 2019 года.

"Давайте начистоту: после тревожного года в кошельках у людей не густо, а небольшие накопления – проедены. Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить наш бизнес, социально ответственных работодателей, которые обеспечили сохранение численности работников и рост заработной платы на своих предприятиях", - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, что на пике пандемии коронавируса на Среднем Урале числилось 120 тысяч безработных. Тенденция по уменьшению количества безработных наметилась в конце 2020 года.