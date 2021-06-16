Тагильчане соединяют и украшают берега своего пруда

«Тагильская лагуна – 2» будет парком мечты для детей Фото: Илья Колесов

На берегах Тагильского пруда и в его акватории хозяйничает тяжёлая техника. Тагильчане реализуют сразу два мегапроекта: строят мост и набережную. На путепроводе продолжается надвижка пролётного строения на опоры, одеваются в асфальт дороги, ведущие к объекту. Набережная также приобретает задуманные очертания – там рабочие приступили к облицовке террас.

Мост и его дороги

Скоро два берега пруда будут соединены мощными металлоконструкциями – их собирают на берегу и надвигают на опоры. Металлическое пролётное строение начало своё движение в марте и сейчас доехало до шестой опоры (всего их восемь). До конца года специалисты компании «АльмакорГруп» планируют не только поставить на опоры огромную конструкцию весом 4000 тонн, но и начать укладку мостового полотна.

Длина нового моста 434 метра, а дороги, ведущие к нему – в 10 раз длиннее. Поэтому в летний сезон дорожники трудятся на подходах к мосту весь световой день. Уже практически готов путепровод над Свердловским шоссе и отсыпаны гравием дороги, соединяющие со строящимся мостом южный въезд в город. На другой стороне пруда дороги уже построены, начата укладка асфальта. В течение месяца большую стройку с проспектами Гальяно-Горбуновского массива соединит современная трасса.

– Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мостовому переходу выходят на передний план строительства, ведь укладку асфальта, в отличие от возведения мостов, нельзя проводить зимой, – пояснил руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

Проект строительства моста стоит более 4 млрд рублей, открытие планируется к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году.

Тагильская лагуна – 2

Стильная набережная Тагильского пруда, открытая в 2015 году, стала символом мэрского периода Сергея Носова. Сегодняшний глава города Владислав Пинаев тоже оставит на берегу свою «визитку». Возле Дворца детского и юношеского творчества реализуется проект «Тагильская лагуна – 2» стоимостью в полмиллиарда рублей. Кроме прогулочных террас, здесь будут площадки для занятий техническими видами творчества.

Строительные операции в самом разгаре. Подрядчик – МУП «Тагилдорстрой» – устанавливает подпорную стенку, соединяет разноуровневые террасы. Все работы должны быть завершены к ноябрю. Тем временем горожане всё ещё не определились с наполнением благоустраиваемой территории. По проекту здесь должен был «поселиться» огромный кальмар, но педагогам Дворца творчества и родителям воспитанников он не понравился. Сейчас обсуждаются другие символы детского творчества.

– Мы уже видим очертания набережной и нового парка. Хочется привнести красоты. Мы должны построить многофункциональные современные площадки, полностью адаптированные для досуга юных тагильчан, – считает Владислав Пинаев.

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До конца года два берега пруда соединят металлические конструкции Фото: Сергей Казанцев

С акватории Тагильского пруда открывается вид на будущую лагуну Фото: Галина Соколова