Скончались ещё 12 ковид-пациентов на Среднем Урале

С начала 2021 года жертвами вируса стали более 2 000 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Ещё 12 случаев смерти зафиксировано среди свердловчан, заболевших коронавирусом. Общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе составляет 3 622.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 13 умерших. С начала 2021 года жертвами вируса стали более 2 000 свердловчан.

В России за последние 24 часа насчитали 396 новых жертв заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни почти 127 576 россиян.

В Свердловской области за последние сутки выявлено 145 случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 91 тысячу.