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16 июня 2021, 15:12

Госдума РФ приняла закон о развитии сельского туризма

Телёнок

Аграриям позволят принимать и временно размещать туристов, заниматься организацией их досуга и проводить экскурсии. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении закон о развитии сельского туризма. Аграриям позволят принимать и временно размещать туристов, заниматься организацией их досуга и проводить экскурсии.

По словам одного из авторов законодательной инициативы первого замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев, новый документ впервые вводит в законодательство понятие "сельский туризм" - посещение сельской местности с целью отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и знакомства с жизнью производителей сельхозпродукции.

Как заявил Виктор Кидяев, данная мера позволит увеличить объём дохода российских фермеров и снизить зависимость сельхозпроизводителей от сезонных работ.

"Граждане получают возможность комфортного и познавательного отдыха на природе, знакомства с историко-культурным наследием и народными промыслами. Для деревень и малых городов это новый источник налогового дохода, дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры", - передаёт его слова пресс-служба Госдумы.

Утверждённые нормы будут распространяться на туробъекты в сельской местности и в малых городах с населением до 30 тыс. человек.

Напомним, в середине мая "Облгазета" рассказывала о фермерском хозяйстве "Никольская слобода", расположенном на окраине Сысертского городского округа, владельцы которого решили проводить по ферме экскурсии. Насколько успешно им даётся туристическое направление - читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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