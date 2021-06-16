Колесо обозрения в ЦПКиО запустится уже этим летом

Площадку вокруг колеса благоустроят. Фото: Галина Соловьёва

Директор ЦПКиО в Екатеринбурге Павел Зубакин повёл встречу с журналистами. Он рассказал, какие изменения коснутся сферы аттракционов. Например, колесо обозрения планируют запустить уже в этом сезоне.

По словам Павла Зубакина, монтаж конструкции колеса начнётся в этом месяце. Прокатиться на нём можно будет уже в июле-августе.

Новое установленное колесо будет на 10 метров выше предыдущего. Пространство вокруг нового аттракциона благоустроят.

"Мне кажется, что будет классно. Эта зона снова заживёт. Она примыкает к литературной аллее и от неё уже есть выход к сердцу парка - фонтанной площади", - поделился мыслями новый директор парка.

Напомним, старое колесо демонтировали в начале марта этого года.

Также в парке построят новую бесплатную детскую площадку взамен старой, вход на которую стоил 50 рублей. Её планирую запустить в третьем квартале этого года. Игровую площадку строят на средства спонсоров. На территории около 600 квадратных метров разместят инклюзивную игровую зону, где смогут играть все детишки, включая ребят с ограниченными возможностями.

На территории ЦПКиО активно меняют аттракционы. В этом году вместо "Колокольной дороги" привезли "Музыкальный экспресс" итальянского производства. Он уже успел полюбиться гостям парка. Выплата парку за май от нового развлечения сопоставима с выплатами предыдущего за год.

Сейчас также администрация парка находится в процессе суда с владельцем трёх аттракционов: "Торнадо","Башня свободного падения" и "Катапульта", на котором в прошлом застряли люди. Контракт с ним закончился в прошлом году и продлевать его не стали, но владелец не убирает их с территории парка.

Новый директор парка заверил, что они и дальше будут придерживаться политики замены старых аттракционов на новые, так как это уже дало свои плоды.

Напомним, о планируемых изменениях в парке "Областная газета" писала в статьях "Парковые затеи", "Маяк для парка Маяковского". Там уже открылся первый общественный огород.