Евгений Куйвашев намерен нарастить товарооборот с Вьетнамом в 20 раз

Губернатор Свердловской области встретился с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вновь назначенным генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Центральной темой переговоров стали практические шаги по активизации взаимной торговли и укреплению культурных связей.

Руководитель региона предложил дипломату поддержать организацию онлайн-встречи для обсуждения направлений сотрудничества и совместных проектов между предприятиями двух стран. Кроме того, он предложил открыть в Екатеринбурге представительства вьетнамских компаний и провести для уральцев Дни культуры Вьетнама.

По итогам 2020 года товарооборот Свердловской области с этой страной Юго-Восточной Азии превысил 23 миллиона долларов. Евгений Куйвашев напомнил о многолетнем успешном сотрудничестве между регионом и Вьетнамом. «Наиболее значительным наш товарооборот был в 2018 году. Он достиг 507 миллионов долларов США. Мы намерены не только восстановить, но и превысить эти показатели. Укрепление связей в сфере культуры и туризма также должно быть в числе приоритетных направлений», – подчеркнул глава Свердловской области. Таким образом Евгений Куйвашев озвучил стремление увеличить товарооборот более чем в 20 раз.

Вьетнам покупает уральский металл, высоковольтное оборудование, резинотехнические изделия, древесину, полиграфическую бумагу, мясную продукцию. Отправной точкой сотрудничества Вьетнама и Среднего Урала принято считать посещение региона вьетнамским лидером Хо Ши Мином в 1955 году.

Динь Ван Донг в свою очередь поблагодарил губернатора за предложения и выразил уверенность в том, что традиции дружбы и стратегического сотрудничества России и Вьетнама станут хорошим основанием для развития региональных проектов. «Нам интересны такие сферы, как машиностроение, образование сельское хозяйство. Мы готовы открыть здесь компанию по налаживанию прямых поставок продукции, которая не производится на Урале, в том числе продукты: кофе, чай. Мы также надеемся на увеличение количества вьетнамских студентов в вузах региона», – сказал дипломат.

Как передаёт департамент информационной политики Свердловской области, официальный представитель иностранного государства поддержал предложения губернатора о совместных мероприятиях в области культуры и туристической индустрии.

Как писала «Областная газета», Динь Ван Донг в статусе генерального консула прибыл в Екатеринбург в апреле. Он официально приступил к исполнению своих обязанностей 28 апреля.