За что губернатор Свердловской области отчитал депутатов Заксобрания и как екатеринбуржцам можно выдвигать инициативные проекты: самое интересное в номере «Облгазеты» за 17 июня

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем познакомиться со свежим выпуском «Областной газеты».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду, 16 июня, выступил перед депутатам регионального Законодательного собрания с отчётом о результатах деятельности правительства области в 2020 году. Глава региона призвал народных избранников «пахать удвоенными темпами», «пропускать чаяния людей через сердце» и привиться от COVID-19. Подробности – в нашем материале.

Екатеринбургская дума внесла изменения в устав уральской столицы. Теперь у жителей города есть возможность самостоятельно разрабатывать проекты, заявлять их в мэрии и получать на них бюджетное финансирование. Рассказываем, как это работает.

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов XVIII российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин». Среди победителей – новоуральский Театр музыки, драмы и комедии со сказкой «Серебряное копытце». Подробности – здесь.