Госдума РФ приравняла незаконный оборот оружия к тяжким преступлениям

За незаконный оборот оружия злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на усиление ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как отметил председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки направлены на повышение уровня общественной безопасности и предупреждение преступлений.

«Сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов будет квалифицироваться как тяжкое преступление, что соответствует повышенной степени общественной опасности таких деяний, способствующих нелегальному распространению оружия», — пояснил парламентарий.

В новой редакции за преступления, предусмотренные статьёй 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, — лишение свободы от 10 до 15 лет.

В прежней редакции за данное преступление злоумышленнику грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырёх лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а в случае, когда оно было совершено организованной группой, — лишение свободы от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Кроме того, за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж теперь также предусмотрена уголовная ответственность. В качестве максимального наказания предусматривается до четырех лет лишения свободы.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

Читайте также:

Госдума одобрила в первом чтении ужесточение контроля за оборотом оружия.

Совет Госдумы одобрил рассмотрение поправок в закон «Об оружии».