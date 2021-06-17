Захотевшего торговать нефтью екатеринбуржца мошенники оставили без 200 тысяч рублей

Пенсионер добровольно перечислял деньги злоумышленникам. Фото: Галина Соловьёва

Пожилой житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников, которые обманывают людей при помощи IT-технологий. 68-летний доверчивый мужчина лишился более 200 тысяч рублей.

Пенсионер нашёл объявление в Интернете. В нём некая коммерческая структура предлагала гражданам торговать с её помощью нефтью и природным газом.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в рекламе мошенники заявляли о якобы имеющемся у них разрешении государства на такой вид деятельности, обещая при этом высокую прибыльность вложений. Злоумышленники попросили перевести на их счёт средства, необходимые для запуска бизнеса. Для начала пожилой мужчина отправил им 16 тысяч рублей.

«Через неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать еще 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать своё дело. И на этот раз волю аферистки пенсионер исполнил. Так продолжалось еще 4 раза. В итоге в карман злоумышленников мужчина добровольно положил более 200 тысяч рублей. А когда осознал, что попался на уловку мошенников, обратился за помощью в полицию», - отметил полковник Горелых.

По данному факту сотрудники следственной части УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Как писала «Областная газета», в апреле ведущий конструктор одного из предприятий Екатеринбурга лишился около 1,5 млн рублей. Его тоже обманули мошенники.