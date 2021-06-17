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17 июня 2021, 15:09

Сабантуй-2021 перенесли из-за роста заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале

Сабантуй

Новую дату проведения праздника назовут позже. Фото: Станислав Савин.

Оргкомитет свердловского Сабантуя-2021 объявил о решении перенести проведение мероприятия из-за роста заболеваемости в регионе. Мероприятие должно было состояться 26 июня.

Перенести праздник плуга рекомендовал Роспотребнадзор.

"Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 в Свердловской области перенесён в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией", - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале.

Новую дату проведения праздника назовут позже.

Традиционно Сабантуй отмечается с мая по июль. 19 мая стало известно, что праздничные мероприятия в Свердловской области пройдут 26 июня в конно-спортивном клубе "Белая лошадь".

В минувшие выходные, 12-13 июня Сабантуй успели отметили в шести населённых пунктах Среднего Урала: Краснотурьинске, Реже, Арамили, посёлке Сабик и деревнях Урмикеево и Средний Баяк.

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