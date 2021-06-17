Общегородской выпускной в Екатеринбурге отменяется

Общегородской выпускной планировали провести в «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Фото: Павел Ворожцов.

Общегородской выпускной в Екатеринбурге не состоится. Причиной послужил рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Данную информацию «Областной газете» подтвердил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев. «Информация об отмене мероприятия подтверждается, ждём выхода соответствующего документа», - ответил он.

За последние сутки на территории Среднего Урала коронавирус выявили ещё у 149 человек, в том числе в Екатеринбурге - 57. Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области достигло 91 282.

В результате решения об отмене мероприятия без масштабного празднования останутся 3,5 тысячи юных екатеринбуржцев. Как писала «ОГ», предложение отказаться от общегородского выпускного озвучили представители Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Комментируя данную инициативу, первый замгубернатора Александр Высокинский отметил, что вопрос будет вынесен на обсуждение: «Это будет непростое решение, но здоровье важнее».

Отметим, что сегодня, 17 июня, о переносе гуляний объявил оргкомитет свердловского Сабантуя-2021. Причина та же — рост заболеваемости в регионе. Мероприятие должно было состояться 26 июня. Перенести праздник плуга рекомендовал Роспотребнадзор. Новую дату проведения назовут позже.