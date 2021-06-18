Недобровольная вакцинация, птичий беспредел и китайское чудо – самое интересное в номере за 18 июня.

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В среду стало известно о том, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 60 процентов работающих в сфере торговли и услуг. Следом за ней аналогичное постановление издала глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Ольга Микаилова. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение санитарных служб и подписал соответствующий указ № 32-УМ. Это решение, мягко говоря, удивило многих, так как оно явно расходится с недавними заявлениями федеральных властей о том, что вакцинация от коронавируса только добровольна… К чему готовиться Свердловской области?

Курьёзная и одновременно неприятная история приключилась в Реже. В центре города в двухкомнатной квартире на протяжении трёх лет располагался частный птичник. Вместе с хозяйкой жилплощадь делили гуси, утки, индюки и петух (всего 28 птиц!). Жильцы пропахшего помётом дома писали жалобы в надзорные органы и те выдавали самодеятельному птицеводу предписания. Однако пернатые оставались на месте. В конце концов у женщины, живущей этажом ниже, лопнуло терпение, и она обратилась в Режевской городской суд. Как разрешился этот конфликт? И кто в этом доме жил на птичьих правах — люди или животные? – читайте в материале «Областной газеты».

Сегодня в мире отмечается международный день паники. Дата не признана официальной, но, по мнению специалистов, проблемы, связанные с психикой человека, становятся всё острее в современном обществе. В России невротическими нарушениями, к которым относится и паника, страдают около 30 процентов населения, однако к специалистам обращаются только четверть из них. О том, как распознать панику и как с ней справляться, журналисту «Облгазеты» рассказал главный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель.

В этом году исполняется 100 лет крупнейшей правящей партии в мире – Коммунистической партии Китая. За несколько десятилетий, которые КПК находится у власти, ей удалось вывести отсталую и перенаселённую страну на уровень сверхдержавы со второй по величине экономикой мира. За счёт чего это было достигнуто и каких новых чудес можно ждать от Поднебесной? Ответы на эти вопросы даёт на страницах «ОГ» генеральный консул Китайской народной республики в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь.