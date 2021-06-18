Владимир Путин отклонил закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков

Если глава государства в течение 14 дней со дня поступления федерального закона отклонит его, то нижняя палата должна будет повторно рассмотреть его. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин воспользовался правом вето и отклонил документ, который обязывает журналистов нести ответственность за цитирование ложных и противоправных публикаций других средств массовой информации, если привлечь главредов этих СМИ к ответственности нельзя. Ранее законопроект приняли в Госдуме 19 мая и Совете Федерации 2 июня.

Об отклонении закона Президентом РФ стало известно из материалов электронной базы данных нижней палаты парламента. После этого Совет Думы направил документ в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству, главный редактор СМИ, редакция и журналисты не несут ответственности за публикацию противоправных, ложных или порочащих сведений, если они являются дословным воспроизведением материалов или фрагментов информации, опубликованных другими СМИ.

По регламенту Госдумы, если глава государства в течение 14 дней со дня поступления федерального закона отклонит его, то нижняя палата должна будет повторно рассмотреть документ. Затем Совет Думы передаёт отклонённый закон в ответственный комитет, который в течение 10 дней "рассматривает мотивы решения" Президента, а затем комитет выносит на рассмотрение палаты проект постановления, которое может содержать одно из трёх предложений: