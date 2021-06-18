«Семь детей – это не так сложно»: многодетные отцы Свердловской области рассказали о трудностях и радостях родительства

В этом году в Свердловской области появился также Совет отцов, который будет заниматься вопросами воспитания детей и улучшать статус отца в современном мире Фото: Павел Ворожцов

В ближайшее воскресенье отмечается День отца. С этого дня в Свердловской области началось формирование Совета многодетных семей, который будет заниматься вопросами детства и традиционными семейными ценностями. Журналист «Облгазеты» поговорила с многодетными отцами, которые войдут в этот совет, о том, как они воспитывают своих детей и почему так важно участвовать в жизни ребёнка.

Максим МИНЯЙЛО, старший священник Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Екатеринбурге (семеро детей):

– Когда в нашей семье рождался ребёнок – это было каждый раз чудом, к которому нельзя спокойно относиться. Свыше нам было предначертано иметь семь детей. Это Божий замысел, которому мы стараемся следовать. Этот путь и делает осмысленным существование человека. Семь детей – это не так сложно, как кажется. Однако дети определяют твою занятость круглосуточно и круглогодично. Всё время нужно планировать, исходя из их учебных и других планов.

Совет будущим родителям: не бояться трудностей, не опускать руки, помнить, что помощь от Бога всегда придёт. В какой-то мере дети – испытание, но они приносят и большую радость. Поэтому нужно настроить себя, полюбить путь, который дан свыше, и он станет лёгким. При любых разногласиях в семье любовь родителей всегда приведёт к решению.

Вадим САВИН, основатель Союза многодетных семей Урала, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области (трое детей):

– Мой первый ребёнок родился, когда мне было 27 лет. Новый статус отца многое поменял. Это колоссальная ответственность, потому что именно от тебя зависит, каким будет твой ребёнок. Это как чистый лист, который ты заполняешь.

Неправильно воспитывать детей через авторитет, не спрашивая их мнение. Они учатся, глядя на взрослых. Можно что угодно говорить, но ребёнок видит действия мамы и папы. Если я хочу, чтобы мои дети были достойными, соответственно сегодня я должен сам быть достойным человеком. И эта работа над собой – самое сложное в отцовстве.

В целом я всегда стараюсь видеть их интерес, участвовать в их играх и проводить с ними минимум два часа в день. При этом каждому мужчине нужно найти баланс между семьёй и карьерой, чтобы никогда не терять связь с детьми. В мире много внешних угроз, и если ты плохо знаешь своего ребёнка, есть опасность, что он попадёт под чьё-то деструктивное влияние.

Александр ПАНТЫКИН, музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области (шестеро детей):

– Дети и родители влияют друг на друга. Дети даны нам для того, чтобы мы освобождались от своих заблуждений. Например, мой средний сын Александр уговорил меня заниматься футболом, когда я совсем отвык от физической активности. Теперь мы каждую субботу выходим на поле и гоняем мяч.

Главная проблема отцов и детей сегодня заключается в том, что взрослые в своих страшных графиках и в борьбе за выживание не находят времени для нормального общения с детьми. Они заняты собой и не успевают быть в семье, в результате чего получается разрыв в отношениях, возникает пустота. Но свято место пусто не бывает: дети заполняют эту пустоту, уходя в виртуальный мир. В результате мы получаем поколение, воспитанное не своими родителями, а Интернетом.

Андрей ТРЕТЬЯКОВ, кошевой атаман Оренбургского войскового казачьего общества (пятеро детей + шестая дочь от жены):

– Дети в одной семье почти всегда совершенно разные, и самое непростое в их воспитании – найти к каждому свой подход. Например, мой восьмилетний сын Пётр шустрый, быстро делает уроки и бежит играть. А Валентин, которому девять лет, очень медлительный, делает всё аккуратно и тщательно. Всех нужно уговорить исполнять какие-то обязанности, связанные с учёбой. При этом то, что для одного мотивация, для другого – ерунда. И найти общий посыл, который будет интересен каждому, непросто.

Для меня как для отца самое главное – воспитать своих детей в любви и уважении к семье, чтобы они сохраняли семейные традиции и передавали их своим детям. Мы пытаемся с женой своим примером показать, что всегда надо обо всём договариваться, находить общий язык.

КСТАТИ В этом году на Среднем Урале также появился Совет отцов Свердловской области. В него входят представители Общественной палаты Свердловской области, местных силовых структур, патриотических организаций, родительского сообщества и активисты, занимающиеся воспитанием и работой с молодёжью. – Наша задача – провести положительную работу, чтобы слово «отец» чаще звучало в традиционных и уважительных смыслах, а сами мужчины соответствовали своей роли отца, – поясняет Вячеслав Бальцевич, член федерального Совета отцов при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. – Хотелось бы, чтобы родители, и в частности отцы, в большей мере участвовали в воспитании своих детей. При помощи Совета отцов мы планируем поднимать эту повестку в общественном пространстве, распространять инструменты воспитательной работы с детьми и заниматься проблемами многодетных семей.

В ТЕМУ С инициативой образования Совета многодетных семей Свердловской области при Общественной палате выступил Вадим Савин. По его словам, деятельность совета будет направлена на улучшение положения многодетных семей Среднего Урала и повышение эффективности мер поддержки этой категории граждан. – Мы планируем организовывать общественные мероприятия и продвигать инициативы для многодетных семей, – поясняет журналисту «Облгазеты» Вадим Савин. – Например, мы разрабатываем предложение для губернатора по изменению пункта о возрасте в законе о многодетных семьях Свердловской области, чтобы при достижении первенцем 18-ти лет семья не теряла статус многодетной. Также планируем учредить медаль многодетным отцам, провести форум многодетных семей.

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