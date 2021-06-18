«Зелёные» козыри?

Одна из ключевых экологических инициатив – квотирование выбросов предприятий Фото: Галина Соловьёва

В преддверии предстоящих 19 сентября выборов в предвыборных программах партий всё чаще появляются пункты, связанные с экологией. На «зелёную» тему обратили пристальное внимание и «парламентская четвёрка», и небольшие политические объединения – это заметно по работе региональных отделений. Не секрет, что для Свердловской области проблема загрязнения окружающей среды всегда была и будет одной из самых острых. «Областная газета» разбиралась, как партии предлагают решать насущные проблемы свердловчан: что уже сделано и будут ли иметь эффект громкие заявления?

Повышенное внимание партий к теме экологии связано в первую очередь с тем, что начиная с 2013–2014 годов, когда проблема начала активно освещаться, поступило огромное количество обращений от граждан. В том числе и от свердловчан, которые обращались и в аппарат Президента России. Глава государства в итоге обратил внимание на проблему и объявил Год экологии в России (2017-й. – Прим. «ОГ»).

Регион – лидер антирейтингов

За последние полгода Средний Урал угодил сразу в несколько экологических антирейтингов.

Например, область оказалась в числе аутсайдеров в «Национальном экологическом рейтинге регионов», заняв в нём 80-е место из 85.

Чуть раньше вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», поставила Нижний Тагил на второе место после Челябинска по уровню загрязнённости воздуха.

В конце мая результаты аудиторской проверки Счётной палаты РФ показали, что Свердловская область стала самым неблагополучным в стране регионом по качеству питьевой воды.

Вдобавок, согласно данным исследованиям международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, регион попал ещё и в список лидеров по объёмам вредных выбросов в атмосферу в 2020 году.

На существующих в регионе проблемах экологии в очередной раз акцентировал внимание в ходе отчёта перед Законодательным собранием Свердловской области и губернатор Евгений Куйвашев.

– Да, в нашем регионе нагрузка промышленности на окружающую среду по-прежнему очень высока. Но это не означает, что мы будем продолжать мириться с этой ситуацией. Сегодня современное производство по умолчанию обязано быть «зелёным». Именно этот критерий я требую закладывать в основу проектов как строительства новых, так и реконструкции существующих предприятий. Именно поэтому кремниевый завод в Верхней Салде не появится до проведения тщательной многофакторной экологической экспертизы, – заявил губернатор.

Перед выборами такое внимание к проблеме, существующей далеко не первый год, не может быть случайностью.

Что предлагают партии?

О чём говорят чаще всего?

Те проблемы, которые озвучил Евгений Куйвашев, уже находятся в работе партийцев. Инициативы, так или иначе связанные с промышленностью, можно встретить достаточно часто. Что неудивительно для Свердловской области, на территории которой расположено огромное количество промышленных предприятий, и большинство из них – металлургической, машиностроительной, химической отраслей.

Самое большое количество проектов в этой сфере реализовала «Единая Россия», имеющая большинство голосов в Госдуме и законодательных органах власти регионов.

В частности, в минувшую среду Госдума единогласно приняла закон с поправками «Единой России» о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязнённым воздухом. Документ позволит решить проблему «чёрного неба» в десятках населённых пунктов. Составлять список городов-участников программы «Чистый воздух» будет правительство.

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют только в 12 городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Ситуация с грязным воздухом в Нижнем Тагиле – на повестке, это номер один в регионе. Город уже включён в федеральную программу, ситуация находится на контроле у первых лиц государства. Однако это не единственная болевая точка на карте области. Ненамного лучше ситуация на территории Первоуральско-Ревдинского промышленного узла, который партийцы также взяли на карандаш.

К слову, в разработке рекомендаций по квотированию выбросов участвует и партия «Зелёные». А депутаты от «Справедливой России – За правду» и КПРФ отстаивали интересы жителей территорий области при планах размещения опасных производств.

Безусловно, партии также пытаются реализовать и проекты, не связанные с промышленностью.

Инициативы «Единой России»

Для начала отметим, что в прошлой предвыборной программе «ЕР» в 2016 году теме экологии был посвящён целый раздел. Часть проектов удалось реализовать. В частности, был создан партпроект «Чистая страна», который объединил более 600 экологических и зоозащитных организаций.

На предстоящих выборах тема экологии для партии власти обещает стать едва ли не ведущей. В начале июня ряд предложений в предвыборную программу «ЕР» внесли участники стратегической сессии «Экология», состоявшейся в Ленинградской области. Среди предложенных инициатив – поэтапное запрещение использования пластиковой упаковки из трудноперерабатываемых материалов. Также в партии планируют разработать законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий и предложили создать единый ресурс по мониторингу экологической ситуации, который будет содержать информацию обо всех проблемных экологических объектах. Кроме того, участники сессии предложили масштабировать практику очистки берегов малых рек и озёр по всей стране.

От Свердловской области на стратегической сессии никого не было. Однако региональное отделение партии также уделяет «зелёной» теме серьёзное внимание. Как рассказал в беседе с «ОГ» региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький, предстоящие выборы – отличная возможность определить горячие темы, которые будущим депутатам необходимо брать в свои программы и решать на протяжении срока пребывания в думе:

– Та сессия, которая была в Санкт-Петербурге, прошла в канун Дня эколога. На ней определили большую острую повестку – взяли все направления экологии, которые необходимо решать. Так сложилось, что все они в большей или меньше степени имеют отношение к нашей области, старопромышленного региона, где сосредоточено колоссальное количество предприятий.

Среди актуальных проблем, по мнению партийцев – тополиный пух, из-за которого Екатеринбург захлестнула волна пожаров. В итоге депутаты фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской гордуме предложили заменить тополя на другие деревья.

– К сожалению, тополя – возбудители аллергенных заболеваний, – считает Михаил Беленький. – Многие жители страдают с наступлением цветения. С другой стороны – это грязь. Вдобавок, начиная с конца апреля мы наблюдаем малое количество осадков. Отсюда – самая главная проблема – возможность пожаров.

Ещё одна проблемная точка, которую необходимо курировать партийному проекту и депутатскому корпусу — коммунальные отходы и реализация мусорной реформы, стартовавшей с 1 января 2019 года.

– Мы видим, что ситуация не улучшается серьёзным образом. Да, мы собираем и складируем отходы на лицензированные полигоны, в места хранения, где соблюдаются природоохранное законодательство и санитарные нормы, но мы не можем перейти ко второму, более серьёзному и необходимому этапу, – сортировке и вовлечению большого количества отходов во вторичное использование. Идёт конкурсная процедура, в частности, для Екатеринбурга определяется оператор, концессионер, который возьмёт на себя функции по определению мест устроительства и ввода в эксплуатацию большого мусоросортировочного комплекса для нужд всего города и его спутников. Полигон, которой находится на Широкой Речке, выведен из эксплуатации, он уже отработал свой ресурс – плюс он находится на землях населённых пунктов, это прямое нарушение законодательства. В настоящее момент уже определена компания, которая будет заниматься его рекультивацией. Она выиграла конкурс и будет заниматься реализацией проектного решения непосредственно на полигоне.

Инициативы КПРФ

В том, что так называемая мусорная реформа – ключевая экологическая проблема в стране, уверен и первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Но действиями партии власти он недоволен.

– Да, проблемой занимаются, но предлагаемые пути её решения не работают, – отметил он. – Полигоны переполнены, переработки и сортировки отходов практически нет. Зато рынок «попилен» между тремя компаниями, которые самостоятельно проводят замеры. Сейчас регоператоры как раз их завершают. «Спецавтобаза» уже заявила, что по их расчётам норматив, от которого зависят тарифы на вывоз мусора, больше, чем был установлен ранее. А значит, всё это снова приведёт к росту тарифов. Мы постоянно взаимодействуем с региональной властью и предлагаем поменять механизм формирования тарифов. Прокуратура уже встала на нашу сторону. В идеале, по нашему мнению, заниматься обращением с ТКО должно государство, коммерсантов здесь быть не должно. И упор необходимо делать именно на переработку отходов.

Инициативы «Справедливой России – За Правду»

Партия «Справедливая Россия – За Правду» в предстоящей предвыборной кампании также отводит теме экологии одну из ключевых ролей. Если раньше основной упор в предвыборной агитации эсеры делали на проблемы в сфере ЖКХ, то теперь сквозь коммунальные дыры отчётливо видны «зелёные» вкрапления. В существующей программе партии уже есть раздел «Экологическая безопасность».

Как рассказали «Областной газете» в свердловском региональном отделении, экологический блок вошёл и в проект новой партийной программы. Ожидается, что этот документ будет рассмотрен на съезде партии 26 июня.

Уже известно, что экологический блок в партии будет курировать голливудский актёр Стивен Сигал, официально вступивший в «Справедливую Россию – За Правду» в конце мая. Несмотря на то, что приглашение звезды боевиков 90-х откровенно выглядит как предвыборный пиар-ход, мастер единоборств с ходу активно включился в работу и уже добился первых успехов: разработал свой первый законопроект. Он предложил внести поправки в Уголовный кодекс РФ, которые определят реальные сроки за загрязнение окружающей среды. В частности, тюремное заключение грозит за нарушение обращения экологически опасных веществ и отходов. Поправки получили название «Закон Стивена Сигала».

По словам автора законопроекта, люди должны уделять проблемам экологии серьёзное внимание, поскольку «в противном случае мы потеряем нашу планету».

– Необходимо начать с науки. Наука поможет нам понять, что не так и как это можно исправить. Нужно образовывать людей, чтобы они знали, как это всё исправить, как они должны себя вести. Мы должны организовать правовую систему таким образом, чтобы она преследовала виновных в совершении экологических преступлений и имела возможность жёстко карать за совершение подобных преступлений, – отметил Стивен Сигал.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» в Свердловской области Андрей Кузнецов считает, что участие такого всемирно известного человека поможет начать решать существующие проблемы и привлечёт внимание власти к инициативам партии. В реготделении отмечают, что визит Стивена Сигала в Свердловскую область пока не обсуждался, хотя он был бы актуален.

Андрей Кузнецов объясняет: вопросами экологии партия занимается давно.

– Для нас это одно из приоритетных направлений, – отметил он. – В Свердловской области активисты партии принимают участие в решении экологических проблем – с мусорными полигонами в Красноуфимске, посёлке Малышева, Рефтинском. В Нижнем Тагиле члены партии вместе с экологами и неравнодушными гражданами добились приостановления выхода на полную производственную мощность производства оксида цинка из отходов, которые планировалось везти из Краснодарского края и Центральной части России. Помимо глобальных акций, партийцы занимаются и «малыми делами» – например, сами делают и развешивают скворечники в Верхней Пышме.

Инициативы «Яблока» и «Родины»

Не отстают от «больших» партий и малые политические объединения. Так, теме экологии посвящены две полосы в газете «Яблоко России» (выпуск №1 (147) партии «Яблоко») – её активно раздают в Екатеринбурге. В материале затрагиваются известные для региона проблемы – свердловское отделение выступает против ввоза в регион «урановых хвостов» – в городах области прошло около 40 пикетов, следит за ситуацией со строительством мусорного полигона и завода по переработке мусора, а также за сохранением зелёных насаждений в ходе реконструкции в парке XXII Партсъезда. Отдельное внимание уделено проблеме загрязнения северных рек и мусорной реформе.

Также свою предвыборную продукцию на улицах города уже раздает партия «Родина». На страницах информационного бюллетеня нашла своё отражение и экологическая тематика: восстановить экологию региона призывает общественный инспектор уральского межрегионального управления Росприроднадзора, член общественного совета при УМВД Екатеринбурга Николай Александров. На повестке – рекультивация рек Исеть, Чусовая и Пышма, перегруженность полигонов ТБО и переработка утильсырья. В партии считают, что возобновление института заготовительных контор поможет населению компенсировать часть расходов на оплату вывоза мусора.

Инициативы «Зелёных»

Помимо думских партий, есть политические объединения, которые специализируются на природоохранной тематике. Среди них – партия «Зелёные». Как рассказал «Облгазете» председатель совета реготделения партии Игорь Рузаков, членами и сторонниками партии является большое количество экологов и специалистов в сфере ресурсосбережения. Некоторые даже имеют научные степени. Для сравнения мы поинтересовались, какие инициативы прорабатывают они.

– В первую очередь отмечу, что мы ведём большую системную работу, связанную с экологическим образованием населения. Количество жителей страны, которые должны не просто любить природу, а заниматься раздельной утилизацией отходов и применять высокие экологические стандарты, должно увеличиваться, – отметил Игорь Рузаков. – Если говорить о нормативно-правовой работе, мы неоднократно предлагали на законодательном уровне закрепить инициативы, связанные с компенсацией экологического ущерба – сейчас эта тематика нашла отражение на федеральном уровне. Кроме того, представители нашей партии как на международных и федеральных, так и на региональных площадках участвуют в выработке рекомендаций по созданию водно-зелёных городских каркасов, включению зелёных насаждений и водоёмов в городскую среду.

Р.S. Даже беглый анализ программ партий и их заявлений говорит о том, что экологические темы носят второстепенный характер и вряд ли являются основными для тех, кто претендует на голоса избирателей. По сути эта ниша остаётся свободной в России и не имеет ярких защитников в парламенте. Хотя, возможно, в ходе избирательной кампании ситуация может измениться.

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Даже беглый анализ программ партий и их заявлений говорит о том, что экологические темы носят второстепенный характер и вряд ли являются основными для тех, кто претендует на голоса избирателей Фото: Максим Смагин

СРАВНИМ Мы попросили председателя правления общественной организации «Экоправо» Андрея Волегова обозначить основные экологические проблемы, существующие в регионе. Часть из них партии уже взяли в работу. - Свердловская область промышленный край, и за прежние годы был накоплен ущерб прошлых лет, – отмечает эксперт. – Мы в советское время строили заводы по добычи меди – теперь там бегут кислоты, взять ту же Лёвиху. Та же проблема Рудником им. III Интернационала – выжженные кислотами леса, всё это течёт, попадает в реку Тагил. Всего, по словам эксперта, в регионе 14 таких опасных точек загрязнения почвы рудниками, например, проблема существует в Дегтярске, Ревде, Полевском, на Крапушихе, Лёвихе, в Ломовке и Тагиле. Также необходимо решать проблемы цветения сине-зелёных водорослей в Черноисточинском пруду, непригодности пляжей для купания по всему региону. - Для Нижнего Тагила проблема номер один – это вода и воздух, говорит Андрей Волегов. – Наконец-то попало в федеральную программу Черноисточинское водохранилище, выделили деньги на очистку. Но это не весь комплекс мероприятий, который мы бы хотели здесь видеть. Второй источник водоснабжения Верхневыйский – за советское время и в 90-е при правительстве Ельцина, выделялись средства на строительство станции водоочистки, но она не достроена и не работает: для 159 тысяч тагильчан вода поступает без очистки, в краны попадает железо и марганец, людям приходится пить такую воду. Всё это актуальные темы, которые уже не замалчивается и воспринимаются объективно. Президент назвал список самых грязных городов – там есть Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск. Вся эта программа сверху дала для партий вектор, чтобы поднять рейтинг и попытаться, не знаю, с каким эффектом, но что-то сделать для свердловчан. На мой взгляд, это предвыборный ход.

Блиц-опрос Помимо глобальных экологических задач, которые стремятся решить партии, в Свердловской области есть несколько болевых вопросов, которые обсуждаются достаточно длительное время. Мы попросили представителей партий прокомментировать три хорошо известных читателям ситуации и предложить своё решение проблем. 1. Ситуация со Среднеуральской птицефабрикой. Предприятие, которое неоднократно штрафовали и пытались закрыть из-за загрязнения почвы (в том числе это связано с утилизацией куриного помёта), очередной раз оказалось под угрозой закрытия. Очистные сооружения сейчас не работают. Несколько сотен человек уже сократили, могут лишиться работы и оставшиеся 130. Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна»: – Эта проблема существует давно. Честно говоря, не в курсе, почему её так и не решили. Согласен с тем, что это градообразующее предприятие, что теряет работу большое количество людей, что люди не смогут покупать привычные продукты. Но в наше время мы не можем так пагубно относиться к окружающей среде. Я считаю, что предприятию необходимо всё-таки найти средства на то, чтобы перестать негативно воздействовать на окружающую среду. А если говорить о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем, – было бы правильно, если бы наши областные власти подписывали соглашения, связанные с минимизацией негативного воздействия предприятия на окружающую среду, не только с федеральными, но и с региональными компаниями. Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ: – Мы изучали ситуацию на заседании профильного комитета в Заксобрании. Представители министерства агропромкомплекса и потребительского рынка пытались объяснить, что якобы из-за высоких закупочных цен на комбикорм предприятие находится в тяжёлой экономической ситуации. При этом в регионе есть аналогичные предприятия с нормальными результатами деятельности. Я убеждён, что на Среднеуральской птицефабрике проблемы с менеджментом. Возможно, если поменять руководство – найдутся и средства на решение проблемы с отходами производственной деятельности. Игорь РУЗАКОВ, председатель совета реготделения партии «Зелёные»: – Я считаю, что предприятие закрывать ни в коем случае нельзя, нужно экстренно решать вопрос с очистными сооружениями. В идеале – применяя при этом современные природоохранные технологии. Мы часто слышим от руководителей предприятий, что у них есть проблемы с оборотными средствами, поэтому они не готовы вкладывать весомые суммы в инновации. Но на деле это не всегда так. 2. Благоустройство парка «Зелёная Роща» в Екатеринбурге. Жители переживают, что будет вырублено огромное количество деревьев, в том числе вековые сосны. Местные власти говорят, что это больные и погибшие деревья, от которых нужно избавляться. Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: – Обращения жителей по этому поводу действительно были. Но как выяснилось – описанное в них было несколько преувеличено. Мы это выяснили, когда посетили объект в составе расширенной комиссии с участием вице-губернатора Сергея Бидонько, директора департамента внутренней политики Антона Третьякова и руководителя комитета по благоустройству горадминистрации Тамары Благодатковой. Я не могу с уверенностью сказать, что рубка деревьев была исключительно санитарной, но при благоустройстве парка большинство деревьев было сохранено. Это – взвешенное решение. Ни одно нарушение, которое было описано в обращениях жителей, не подтвердилось. Возможно, если бы на табличке с паспортом объектов была бы размещена информация о плане по вырубке, такого резонанса бы не возникло. Александр ИВАЧЁВ, КПРФ: – У нас такие проблемы возникают из-за закрытости власти. Если вырубались действительно больные деревья – нужно было выходить к людям и подробно объяснять. У нас в городе живут адекватные люди, которые понимают, зачем нужна санитарная рубка. Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»: – Хорошо, что горожане поставили этот вопрос и привлекли к нему повышенное внимание. В случае любой вырубки нужно внимательно относиться к компенсационным посадкам. Во-первых, на наш взгляд, необходимо не просто возмещать вырубку, а делать больше посадок. Во-вторых, нужна замена на качественные сорта, которые нормально адаптируются к климату и не принесут неудобств. При этом, когда речь заходит о старых дубах, нужно помнить, что это элемент культуры. Поэтому в городах, расположенных южнее Екатеринбурга, старые дубы используют в качестве эстетических и инфраструктурных центров, когда высаживают аллеи. 3. Планы по строительству очередного потенциально опасного производства. В «Титановой долине» планируют разместить кремниевый завод на 320 рабочих мест, от которого отказались власти Омска и Златоуста из-за митингов обеспокоенных жителей. Недавно Свердловская область уже упустила крупного инвестора – Национальную сурьмяную компанию. Построить сурьмяной завод сначала планировали в Дегтярске, потом на фоне недовольства жителей инвестор стал рассматривать площадку в Асбесте – в этом случае город мог получить 150 рабочих мест и статус ТОСЭР, который позволил бы муниципалитету давать льготы инвесторам, но депутаты местной думы нашли способ помешать стройке. Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: – Необходимо дождаться результатов государственной экологической экспертизы, она проводится перед открытием любого предприятия, которое может оказать негативное влияние на окружающую среду. Мы получим мнение профессионалов, которые оценят риски, как этот объект в конкретной точке может повлиять на здоровье людей. Я не хочу комментировать абстрактные опасения граждан – хотя понимаю, что к подобным проектам всегда приковано повышенное внимание. Александр ИВАЧЁВ, КПРФ: – Инвестора терять не хочется, поэтому необходимо искать варианты, которые позволят организовать производство, которое не будет опасным для жителей. Знаю, что аналогичный завод работает в Казахстане, там эту проблему решили. Я изучал этот вопрос и считаю, что площадка для такого производства выбрана неудачно. Сейчас есть высокая вероятность вредных выбросов. «Титановая долина» находится с подветренной стороны, поэтому все вредные вещества полетят в Верхнюю Салду. А губить целый город ради 320 рабочих мест – неправильно. Мы на днях направили губернатору письмо с просьбой рассмотреть другие площадки для размещения производства, предложили свои варианты. Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»: – Нужно изначально прорабатывать вопросы функционирования таких производств с точки зрения безопасности и закладывать необходимые расходы в инвестиционную программу, применять современные технологии. Насколько мы знаем, инвестор, который планирует зайти в «Титановую долину», такие плановые расходы предусмотрел. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.