С 22 июня Россия восстанавливает регулярное авиасообщение с Турцией

С 22 июня российские туристы снова смогут летать на отдых в Турцию, а с 28 июня - в США, Болгарию, Бельгию, Италию, Северную Македонию, Иорданию и Ирландию, а также на Кипр. Фото: Павел Ворожцов

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и ещё с восемью странами. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 22 июня российские туристы снова смогут летать на отдых в Турцию, а с 28 июня - в США, Болгарию, Бельгию, Италию, Северную Македонию, Иорданию и Ирландию, а также на Кипр. Решение о возобновлении регулярных рейсов в Турецкую Республику принято после визита инспекционной делегации из России.

"По заключению наших специалистов и с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года. Напомню, что до 23 часов 59 минут 21 июня авиационное сообщение было приостановлено", - сообщила сегодня на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Въезжающим нужно будет заполнять специальную анкету и соблюдать масочный режим, а в случае выявления COVID-19 изолироваться. В Турции действует комендантский час для местного населения. Уровень вакцинирования, по заявлениям властей, составляет в отелях от 60 до 90%. Для гостей доступен шведский стол без самообслуживания. Среди недостатков, выявленных российскими инспекторами: нечёткий алгоритм действий при выявлении пассажира или туриста с повышенной температурой в аэропорту и трёхзвёздочном отеле, тестирование персонала в трёхзвёздочном отеле и аэропорту организовано только 1 раз в месяц, недостаточное количество устройств для обеззараживания воздуха.

Напомним, что Турция была закрыта для россиян больше двух месяцев. С 15 апреля Россия прекращала авиасообщение с этой Республикой, а также с Танзанией из-за роста заболеваемости коронавируса в странах. По официальным данным, отпуск сорвался у около миллиона россиян.

Оперштаб также предложит главе кабмина разрешить въезд в Россию жителям Китая и Княжества Лихтенштейн.