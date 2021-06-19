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19 июня 2021, 11:19

В Екатеринбурге в день Троицкой родительской субботы состоялась Божественная литургия

Литургия

Церковь - единый организм, который объединяет в себе всех, и живых и умерших. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 19 июня, отмечается Троицкая родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших перед праздником Святой Троицы, Пятидесятницы. Этот день является основным и наиболее важным для души умершего человека.

О духовном значении Троицкой родительской субботы и о том, что принято делать в память об усопших, рассказал в своем очередном наставлении руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга Даниил Рябинин.

Он напомнил, что в церковном календаре можно найти несколько родительских суббот - поминальных заупокойных дней. Одним из таких особенных дней поминовения усопших является Троицкая родительская суббота. «В канун Дня рождения Церкви, мы обращаемся к Богу в молитвах об усопших, своих близких, родных и вообще всех от века почивших православных христиан», - сказал настоятель храма.

По его словам, главная мысль этого поминовения в канун дня Святой Троицы заключается в том, что церковь есть единый организм, который объединяет в себе всех, и живых и умерших, сообщили в Екатеринбургской епархии.

В день Троицкой родительской субботы, как и в прочие поминальные дни, христиане стараются быть на богослужении, заказать поминовение в храме. Как правило, они подают записки разных типов – заказные и проскомидию на литургию, а также заказывают панихиду, которая совершается после литургии.

В день Троицкой родительской субботы состоялась Божественная литургия, после которой служится панихида. «Будем помнить, что поминовение в храме является основным и наиболее важным для души умершего человека. В память об усопшем принято так же подавать милостыню, традиционно верующие приносят продукты на поминальный стол в храме. После богослужения в храме можно посетить кладбище, прибраться и помолиться на месте погребения умершего. Мы верим и знаем, что Господь слышит наши молитвы, верим так же и в бессмертие человеческой души. Пусть всемилующий Бог упокоит души усопших и примет их в Свое Небесное Царство!» - напутствовал настоятель Даниил Рябинин.

Областная газета Свердловской области

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