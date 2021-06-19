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19 июня 2021, 18:24

Владимир Путин поручил подготовить решение о создании спортплощадок в сёлах и малых городах

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Решение будет разработано совместно с Правительством РФ. Фото: Владимир Мартянов

Президент РФ Владимир Путин поручил «Единой России» проконтролировать реализацию программы индивидуального жилищного строительства на селе, а также совместно с Правительством РФ подготовить решение о строительстве в сёлах и малых городах сети спортивных площадок.

Поручение глава государства дал в ходе XX съезда «ЕР», который проходит в Москве. «Прошу «Единую Россию» взять на контроль реализацию программы поддержки индивидуального жилищного строительства. Здесь потребуются и законодательные решения. Надеюсь, что будущий состав Государственной думы с вашим участием обратит на это внимание, поддержит эти начинания. Нужно максимально упростить процедуры предоставления земельных участков, обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей, помочь людям получить доступные кредиты на строительство своего дома», - сказал Владимир Путин.

«У людей, живущих на селе, должны быть и современная социальная инфраструктура, и возможность для активного отдыха и занятий спортом. Поддерживаю предложение «Единой России» по созданию сети современных спортивных площадок и прошу, не откладывая, подготовить такое решение совместно с правительством, прежде всего для сельских территорий, как я уже сказал, и для малых городов», - подчеркнул глава государства.

Прямая трансляция съезда партии проходит на сайте «ЕР».

Областная газета Свердловской области

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