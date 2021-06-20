В Свердловской области установится прохладная погода

Дожди пройдут лишь местами, сохраняется чрезвычайна угроз пожаров. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале недели на территории Свердловской области. На протяжении трёх дней на большей территории региона будет умеренная температура воздуха, местами вероятны дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, днём 21 июня воздух прогреется до +17... +22 ºС. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается северный ветер силой 5-10 метров в секунду, а при порывах - до 15 метров в секунду.

В ночь на 22 июня июня столбики термометров покажут +8...+13 ºС, а на крайнем севере региона температура может опуститься до +4 ºС. Днём воздух прогреется до +18...+23 ºС. Установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 15-17 метров в секунду.

23 июня ночью синоптики прогнозируют +7...+12 ºС, а днём – до +18...+23 ºС. Ветер — северо-восточный 3-8 метров в секунду. Будет облачно, возможны кратковременные дожди и грозы. Жителям северных территорий нужно быть готовыми к ночным похолоданиям до +4 градусов.

В Екатеринбурге в ближайшие ночи ожидается от +8 до +12 ºС. Днём воздух в эти дни будет максимально прогреваться до +23 ºС. Существенных осадков 21 июня не будет. 22 июня возможны кратковременные дожди, а 23 июня вероятны грозы.

Отметим также, что 21-25 июня в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.