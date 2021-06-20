Без света из-за ветра остались 50 тысяч свердловчан

Технологические нарушения выявлены в ряде свердловских муниципалитетов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зафиксированы аварии на энергообъектах из-за сильного ветра. Энергетики восстанавливают электроснабжение 49,2 тысячам потребителей.

Ситуацию держит на контроле Минэнерго России. Восстановительные работы ведут ДЗО ПАО "Россети" – ОАО "МРСК Урала", АО "Облкоммунэнерго", АО "Региональная сетевая компания" - всего 71 бригада.

Технологические нарушения выявлены на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотурьинского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского ГО.

"Специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также проводят обходы энергообъектов для установления мест повреждений и их ликвидации. На устранении последствий непогоды задействовано 140 человек в составе 41 бригады, оснащённые 43 единицами спецтехники.", - сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго". Энергетики филиала восстанавливают электроснабжение 7,6 тысячи свердловчан.

Энергетики взаимодействуют с оперштабами свердловских муниципалитетов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО "Россети" 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

Ранее синоптики и МЧС объявляли штормовое предупреждение на 20 июня из-за усиления ветра. Местами порывы ветра достигали 25 м/с. Свердловских энергетиков переводили в повышенную готовность.

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