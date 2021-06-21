Прокурор Борис Крылов провёл встречу с председателем Свердловского областного суда

Они обсудили основные моменты правоприменительной практики. Фото: прокуратура Свердловской области

Прокурор Свердловской области Борис Крылов и председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы поддержания государственного обвинения по уголовным делам в судах первой и второй инстанции, в том числе в упрощённом порядке судопроизводства.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, одной из основных тем встречи стали проблемные моменты при поддержании гособвинения по уголовным делам, которые рассматриваются с участием коллегии присяжных заседателей.

Борис Крылов также затронул вопросы рассмотрения исков прокуроров в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, вынесения судебных штрафов, избрания в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Дмитриев в свою очередь высказал мнение по обозначенным в повестке вопросам. Прокурор и председатель областного суда обговорили основные моменты правоприменительной практики, нацеленные на неукоснительное соблюдение прав участников судопроизводства.

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Крылова прокурором Свердловской области в конце мая. Он был освобождён от должности первого зампрокурора Новосибирской области, которую занимал с июня 2019 года. С назначением нового прокурора в свердловском ведомстве начались кадровые изменения. Так, на сайте прокуратуры убрали упоминание о Владимире Маленьких как первом заместителе главы ведомства. Теперь в разделе «Руководство» значатся новый прокурор Борис Крылов и три заместителя.

10 июня новый прокурор Свердловской области дал первые поручения. Они связаны со смертельным ДТП в Лесном. Территориальные прокуроры должны проверить весь служебный транспорт в регионе. Проверки они будут вести совместно с подразделениями ГИБДД.

Как писала «Областная газета», в начале июня Борис Крылов встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили положение дел в регионе и подготовку к выборам.