Свердловских школьников переведут на дистант в период выборов в Госдуму РФ

На время выборов в Госдуму РФ свердловских школьников могут временно перевести на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов рассказал о том, как будет организован образовательный процесс в школах в период выборов в Госдуму РФ и региональные парламенты. Он заявил, что школьников могут временно перевести на дистант.

Об этом Владимир Русинов рассказал в ходе пресс-конференции, посвящённой старту избирательных кампаний. Он напомнил, что некоторые избирательные участки традиционно будут размещены в зданиях образовательных учреждений.

"Будут участвовать не только школы, но и другие образовательные учреждения, на территории которых есть избирательные участки. Я думаю, что это будет дистанционное обучение. Учебный процесс не пострадает, дети часы не потеряют", - заявил председатель регионального избиркома, добавив, что соответствующее соглашение будет заключено со свердловским министерством образования и молодёжной политики.

Всего на Среднем Урале будут работать более 2,5 тыс. избирательных участков и 25 тыс. членов избирательных комиссий. На 1531 участке организуют видеонаблюдение с выводом трансляции в онлайн. По словам Владимира Русинова, проголосовать за депутатов можно будет также на 38 временных участках, среди которых СИЗО №4, аэропорт Кольцово и железнодорожный вокзал Екатеринбурга.

Напомним, в пятницу, 18 июня, ЦИК РФ принял решение сделать голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и региональных выборах трёхдневным. Оно пройдёт с 17 по 19 сентября.

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