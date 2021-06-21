На Средний Урал 22 июня вернутся грозы с дождями

Синоптики обещают во вторник, 22 июня, грозы, дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду на территории Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральские синоптики обещают во вторник, 22 июня, грозы, дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду на территории Свердловской области. Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности в непогоду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в такую погоду автомобилистам не рекомендуется выезжать за пределы населённого пункта, соблюдать скоростной режим и воздержаться от небезопасных манёвров на мокрой дороге. Также спасатели не советуют парковать свои автомобили возле рекламных конструкций и деревьев.

Охотникам и рыбакам стоит отказаться от походов в лес и к водоёмам, а туристам - от походов по маршрутам. Тем туристам, которые уже находятся в пути, рекомендуется переждать циклон в населённом пункте.

Во время грозы и сильного ветра опасность могут представлять любые металлические конструкции и лёгкие постройки.

Как сообщала 20 июня "Областная газета", с 21 по 23 июня на большей территории региона будет умеренная температура воздуха, местами вероятны дожди. В ночь на 22 июня июня столбики термометров покажут +8...+13 ºС, а днём - +18...+23 ºС.

Напомним, 20 июня штормовой ветер, который местами достигал скорости свыше 25 метров в секунду, вызвал нарушения в работе электросетей. В результате без света остались 77 населённых пунктов региона, в которых проживает более 56 тысяч человек. К утру 21 июня из 77 пострадавших от непогоды территорий обесточенными оставались четыре населённых пункта в Верхнесалдинском районе.