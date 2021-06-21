Темы дня

Общество
21 июня 2021, 15:56

На Средний Урал 22 июня вернутся грозы с дождями

Дождь

Синоптики обещают во вторник, 22 июня, грозы, дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду на территории Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральские синоптики обещают во вторник, 22 июня, грозы, дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду на территории Свердловской области. Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности в непогоду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в такую погоду автомобилистам не рекомендуется выезжать за пределы населённого пункта, соблюдать скоростной режим и воздержаться от небезопасных манёвров на мокрой дороге. Также спасатели не советуют парковать свои автомобили возле рекламных конструкций и деревьев.

Охотникам и рыбакам стоит отказаться от походов в лес и к водоёмам, а туристам - от походов по маршрутам. Тем туристам, которые уже находятся в пути, рекомендуется переждать циклон в населённом пункте.

Во время грозы и сильного ветра опасность могут представлять любые металлические конструкции и лёгкие постройки.

Как сообщала 20 июня "Областная газета", с 21 по 23 июня на большей территории региона будет умеренная температура воздуха, местами вероятны дожди. В ночь на 22 июня июня столбики термометров покажут +8...+13 ºС, а днём - +18...+23 ºС.

Напомним, 20 июня штормовой ветер, который местами достигал скорости свыше 25 метров в секунду, вызвал нарушения в работе электросетей. В результате без света остались 77 населённых пунктов региона, в которых проживает более 56 тысяч человек. К утру 21 июня из 77 пострадавших от непогоды территорий обесточенными оставались четыре населённых пункта в Верхнесалдинском районе.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2021, 16:42 / Общество
В Германии задержали сотрудника университета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ
21.06.2021, 16:14 / Общество
Строители почти на месяц увеличили сроки закрытия улицы на Вторчермете
21.06.2021, 15:56 / Общество
На Средний Урал 22 июня вернутся грозы с дождями
21.06.2021, 15:39 / Экономика
В ИННОПРОМе подтвердили участие 450 иностранных гостей
21.06.2021, 15:35 / Общество
В свердловском заповеднике "Денежкин камень" обнаружен ещё один пожар