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21 июня 2021, 17:42

В Свердловской области днём 22 июня завоют сирены

сирена

Систему включат как дань памяти жертвам всех войн за свободу и независимость России. Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях Свердловской области заработают сирены системы оповещения населения. Они включатся в 14:15 по местному времени.

Таким образом будет выражена дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России. Пресс-служба регионального ГУ МЧС России просит жителей Среднего Урала сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ.

Напомним, днём 29 марта в Свердловской области произошло случайное срабатывание сирены с сигналом «Внимание всем!». Включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения, пояснили тогда в МЧС.

Областная газета Свердловской области

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