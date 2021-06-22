Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в День памяти и скорби

Евгений Куйвашев сегодня примет участие в торжественно-траурной церемонии на Широкореченском мемориале. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Он попросил уральцев не забывать подвиги своих предков и передавать память о них из поколения в поколение.

Глава региона сказал, что день начала Великой Отечественной войны разделил жизнь страны на "до" и "после". Он отметил, что каждый несёт личную ответственность за то, чтобы подвиг российского народа не был обесценен. Евгений Куйвашев попросил уральцев не забывать, какой ценой досталась победа, и передавать эти воспоминания из поколения в поколение.

"И тогда мы можем быть спокойны за будущее России, за то, что главный урок истории будет усвоен, трагедия не повторится, а эстафета любви и бережного отношения к Родине попадёт в надёжные руки достойных наследников", – подытожил Евгений Куйвашев.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина присоединилась к обращению. Она сказала, что 22 июня для страны стало днём испытания на прочность национального духа. Людмила Бабушкина напомнила, что за вклад в Победу почётное звание "Город трудовой доблести" присвоено трём городам нашего региона: Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

Полный текст обращения опубликован в выпуске №109 "Областной газеты".

Сегодня в Екатеринбурге пройдут несколько мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби. В сквере у Театра драмы (пл. Октябрьская, 2) в 11:00 состоится акция "Во имя жизни". К ветвям деревьев привяжут георгиевские ленты и 1418 колокольчиков (столько дней шла война), чтобы их звон напоминал о каждом дне войны.

В 14:00 состоится традиционная торжественно-траурная церемония на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В ней примет участие Евгений Куйвашев.

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