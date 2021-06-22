Мука, лодки и интернет: в чём нуждаются свердловские манси в 2021 году?

До поселений манси можно добраться только на спецтехнике, например, автобусах-вездеходах. Фото: Вадим Смальков

Областные власти, общественники и промышленники продолжают меры поддержки коренного малочисленного народа манси, проживающего на севере Свердловской области. Не так давно в отдаленные лесные поселения были завезены продукты питания, предметы быта и медикаменты. Такая помощь ценна для манси, ведь ближайший магазин находится за десятки километров. Однако манси ждут и другой помощи.

Группа поддержки

По данным администрации Ивдельского городского округа, сейчас на севере Свердловской области проживает около 140 манси. Из них половина находится в посёлках, 68 человек обитает в лесах. В школе-интернате учится девять детей, в этом году среди них – два выпускника 9-х и 11-х классов. Манси ведут традиционный для своего народа образ жизни: охотятся, рыбачат, занимаются собирательством дикоросов. Государство поддерживает эту категорию граждан, предоставляя им разные льготы, закупая необходимую технику, обеспечивая инфраструктуру.

Как сообщили «Облгазете» в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, с 2012 года в нашем регионе действует рабочая группа по решению проблем коренных малочисленных народов (КМНС), которой руководит первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. В группу входят представители органов государственной власти и бизнеса, активисты. Мероприятия по социально-экономическому и культурному развитию КМНС предлагают сами манси и общественные организации. Заявки принимает администрация Ивдельского района и подготавливает план поддержки. Различную помощь коренному народу оказывают несколько раз в год. На это выделяются как федеральные, так и областные и муниципальные средства.

– Для манси мы приобретаем снегоходы, защитные шлемы, моторы для лодок, – поясняет заместитель главы Ивдельского городского округа Светлана Миронова. - Также мы пытаемся решить проблему заготовки дров, обеспечиваем транспортное сообщение между поселениями и Ивделем, ежегодно отправляем детей в оздоровительные лагеря в осенние или весенние каникулы.

Дети манси обучаются в школе в посёлке Полуночное, где им создали условия для круглосуточного пребывания. Домой к семьям ребята ездят в каникулы и на всё лето. В этой школе они могут посещать курсы, посвящённые традиционному укладу жизни манси, и изучать родной мансийский язык.

За хлебом за сотню километров

По словам Светланы Мироновой, Свердловская область и администрация Ивдельского городского округа стараются обеспечить представителей коренного малочисленного народа основными средствами жизнедеятельности, но продукты питания и медикаменты приобретать на бюджетные средства невозможно. При этом большинство манси редко имеют возможность выбраться в магазины и аптеки. Кроме труднопроходимой местности, этому мешают и большие расстояния: ближайшие населённые пункты, где жители могут пополнить свои продовольственные запасы, от посёлков находятся в сотнях километров. Да и доходы в семьях манси невелики.

В таких случаях на выручку идут социальные партнёры Ивдельского городского округа. Одна из них – «Саумская горнорудная компания» (дочернее предприятие АО «Полиметалл»), которая готовится к промышленной отработке одноимённого месторождения. Эта компания вместе с волонтёрами свердловской региональной общественной организации «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» в прошлом и текущем годах уже неоднократно доставляла необходимые вещи в лесные поселения.

Как отмечает руководитель организации «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков, для представителей малочисленного народа чаще всего закупают макароны, крупы, масло, печенье и конфеты для детей, муку и другие продукты с долгим сроком хранения. Для нужд семей манси также доставляют медицинские аптечки с нерецептурными препаратами: йодом, зелёнкой, витаминами, жаропонижающими и другими средствами. Кроме того, жителям лесных поселений приобретают предметы хозяйственно-бытового назначения и даже спутниковые тарелки, ведь Интернет для манси не только развлечение, но и удобная связь с «большой землёй».

– По соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Ивдельского городского округа у нас второй год подряд запланированы денежные средства на поддержку коренных малочисленных народов, – комментирует «Облгазете» начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала компании «Полиметалл» Павел Сенников. – И это не только обеспечение продуктами и медикаментами. Мы выезжаем в поселения манси, где общаемся с жителями, узнаём их насущные проблемы и по итогам вместе с администрацией и общественниками разрабатываем меры дальнейшей поддержки. Например, ранее было принято решение помочь детям манси, обучающимся в школе-интернате в Полуночном, в приобретении одежды и школьных принадлежностей. Вообще, одна из главных на сегодняшний день целей сотрудничества – помочь детям и молодёжи получить образование, обучиться специальностям, которые могут быть востребованы в их краях – это егеря, фельдшеры, водители, специалисты по пошиву.

Так, в последней поездке представители компании и мэрии встретились с молодыми людьми, которые недавно вернулись после военной службы домой. Пока у них нет профессионального образования, они занимаются традиционными промыслами, но хотели бы учится. Решили, что за счёт компании на базе автошколы в одном из близлежащих городов будет организовано обучение на водителей мотоциклов, автомобилей, снегоходов и другой спецтехники.

Сохранить традиции

Практически всю свою жизнедеятельность манси обеспечивают за счёт традиционного образа жизни. К слову, им разрешены вырубка леса на дрова, охота, рыбалка и собирательство. Зачастую представители этого малочисленного народа зарабатывают на продаже ягод, грибов и дикоросов. При этом жители посёлков уходят вместе с детьми на несколько дней в лес, чтобы собрать достаточно даров природы.

Но, по словам Валерия Зенкова, последние три года урожай орехов и ягод остаётся крайне низким. Поэтому жители посёлков уже не первый год ищут новые способы заработка. Возможно, в скором будущем главным занятием манси станет туристическая сфера.

– Нам бы хотелось развивать экотуризм в нашем крае, – говорит Валерий Зенков. – В полпредстве нас уже поддержали с данной идеей, но ситуация с коронавирусом приостановила эту деятельность. Манси могут быть проводниками в горы, водить группы на снегоходах. Возле посёлка Ушма проходит маршрут на перевал Дятлова, куда постоянно ездят туристы. Помимо этого перевала есть и другие достопримечательности, прекрасные горы. Жители могли бы также поставить там таблички с информацией о коренном народе, продавать сувениры, сделанные своими руками.

Эту идею поддержала чистокровная манси Наталья Курикова, которая ранее жила в Екатеринбурге, а сейчас переехала в Ивдель. Девушка планирует запустить в одном из посёлков пошив национальной одежды своего народа.

– Я бы хотела привлечь манси шить костюмы и самостоятельно на этом зарабатывать, – предлагает Наталья Курикова. – Это поможет и возродить нашу национальную культуру, и поддержать наш народ финансово.

Долгожданный мост

Традиционный уклад нужно поддерживать и со стороны государства. Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, за последние годы численность манси в Свердловской области медленно снижается. Ранее на севере региона проживало и поддерживало традиционный образ жизни более 200 представителей этого народа. Но несмотря на то что часть манси переезжает в города, большинство стремится вернуться в леса даже после получения высшего образования в лучших вузах страны.

– Наверное, малочисленный народ прежде всего хочет, чтобы ему не мешали сохранять традиции и национальный уклад жизни, – считает Татьяна Мерзлякова, которая уже более 20 лет посещает манси. – Но у нас есть некоторые задачи по улучшению их жизни. Например, сейчас нам нужно построить навесной пешеходный мост через реку в посёлке Ушма. Дома манси расположены на берегах этой реки, поэтому они почти каждый день вынуждены переплывать её.

Проблема стала ещё более актуальной, когда в 2019 году именно на этой реке произошла трагедия: пять человек (в том числе трое детей) погибли, переплавляясь на деревянной лодке.

В прошлом году за счёт социальных инвестиций Полиметалла было выполнено проектирование пешеходного моста. Уже в следующем году планируется приступить к его строительству за счёт средств областного и местного бюджетов.

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Продукты на несколько семей доставляют большими партиями, чтобы запасов хватило надолго. Фото: Вадим Смальков

Во время таких поездок манси могут рассказать о своих проблемах и нуждах. Фото: Вадим Смальков