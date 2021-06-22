Рейсы в Турцию возобновились из аэропорта Кольцово

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Полеты в турецкую Анталью возобновились из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). На первых двух рейсах в Турцию отправились около 600 уральцев. Борт авиакомпании Azur Air вылетел из Екатеринбурга в 03:40 местного времени, авиакомпании Икар - в 09:20 местного времени. Следующий вылет из Екатеринбурга на популярный курорт запланирован сегодня в 14:00 — рейс осуществит авиакомпания Royal Flight.

Анталья — самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. В 2021 году рейсы на турецкий курорт выполнялись до 15 апреля силами семи авиакомпаний: Royal Flight, Azur Air, Nordwind, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Икар» и «Россия».

В аэропорту Кольцово обеспечиваются усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции. Высочайшие стандарты ковид-безопасности, которые действуют в воздушной гавани Екатеринбурга, подтверждены экспертами авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax: весной по итогам аудита Кольцово получил максимальный рейтинг 5 звезд, свидетельствующий о самом высоком уровне чистоты и четком соблюдении всех процедур при обслуживании пассажиров.

Справка о ПАО «Аэропорт Кольцово»:

Международный аэропорт Кольцово – один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК «Аэропорты Регионов». С 1998 г. является членом Международного Совета Аэропортов ACI (Airports Council International). По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта достиг максимального показателя – 6,4 млн пассажиров. В 2020 году в условиях пандемии услугами аэропорта воспользовались 3,6 млн пассажиров. По итогам 2012 г. Кольцово признан лучшим аэропортом региона СНГ и удостоен премии Routes CIS Airport Marketing Awards. В 2015 году в результате исследования Skytrax получил высокий рейтинг 4 звезды. В 2019 году Кольцово стал лучшим региональным аэропортом России и СНГ, а также вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 млн пассажиров в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой агентством Skytrax (Великобритания).

Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» ( www.ar-management.ru ):

УК «Аэропорты Регионов» – ведущая российская компания, которая занимается комплексным управлением и развитием аэропортов. На сегодняшний день УК «Аэропорты Регионов» управляет международными аэропортами Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, а также реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. По итогам 2019 года услугами аэропортов под управлением УК «Аэропорты Регионов» воспользовалось 15,5 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций до 2024 года в проекты, которыми оперирует компания, превышает 85 млрд рублей.

В рамках государственно-частного партнерства УК «Аэропорты Регионов» реализует программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную инфраструктуру – пассажирские и грузовые терминалы, производственные и инженерные объекты; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы; активно содействует развитию авиационного сообщения между регионами России и с зарубежными странами.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу аэропорта Кольцово по телефонам (343) 345-36-71, 345-36-47, e-mail: pr@svx,aero