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22 июня 2021, 14:00

Врио исполнительного директора аэропорта Кольцово стал Александр Пастухов

Кольцово

Ранее он был заместителем исполнительного директора. Фото: Галина Соловьёва

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в УК «Аэропорты регионов») назначен Александр Пастухов. Ранее он занимал пост заместителя исполнительного директора.

Информацию об этом «Областной газете» подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Временно исполняющим обязанности исполнительного директора является Александр Пастухов», - сообщили в воздушной гавани.

Комментировать информацию о том, когда будет назначен новый исполнительный директор, и какие кандидатуры рассматриваются на этот пост, в аэропорту не стали.

Напомним, исполнительный директор Кольцово Алексей Пискунов скончался 20 мая после продолжительной болезни. Он работал в Кольцово с 2008 года. Соболезнования его близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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