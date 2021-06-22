Врио исполнительного директора аэропорта Кольцово стал Александр Пастухов

Ранее он был заместителем исполнительного директора. Фото: Галина Соловьёва

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в УК «Аэропорты регионов») назначен Александр Пастухов. Ранее он занимал пост заместителя исполнительного директора.

Информацию об этом «Областной газете» подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Временно исполняющим обязанности исполнительного директора является Александр Пастухов», - сообщили в воздушной гавани.

Комментировать информацию о том, когда будет назначен новый исполнительный директор, и какие кандидатуры рассматриваются на этот пост, в аэропорту не стали.

Напомним, исполнительный директор Кольцово Алексей Пискунов скончался 20 мая после продолжительной болезни. Он работал в Кольцово с 2008 года. Соболезнования его близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.